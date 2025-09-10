S obezitou bojuje Kateřina Altmanová celý život. „Už na základní škole jsem patřila k těm tlustým dětem. I když se mi nikdo přímo nesmál, cítila jsem, že se to za mými zády děje,“ popisuje. Začala se srovnávat s ostatními a dokonce přestala před ostatními jíst, aby se vyhnula komentářům na svou váhu.
Ačkoliv se jí několikrát podařilo zhubnout, kila se znovu vrátila. „Ze všech stran se na vás valí informace, že je to strašně jednoduché, že stačí jen nejíst a jít běhat. Člověk ale ví, že to není pravda,“ říká.
„Nikdy jsem nebyla líná, naopak. Ráda chodím pěšky, užívám si dlouhé procházky, ráda cvičím. Dokonce jsem si v minulosti otevřela i vlastní fitko, abych udržela váhu pod kontrolou,“ vypráví Altmanová. Hubnutí se pro ní ale stalo nekonečným bojem. „Mnoho lidí nechápe, že příroda si s některými ošklivě zahrála a naše genetika jde proti nám,“ dodává.
Altmanová v minulosti vyhledala pomoc několika nutričních terapeutů. Když ani jejich péče nepřinesla dlouhodobé výsledky, zkusila se obrátit na svého praktického lékaře. Uvědomovala si, že obezita s sebou nese další zdravotní rizika a chtěla jim předejít. „Řekl mi, ať si něco najdu sama. To mě úplně hodilo zpátky,“ vzpomíná.
Nakonec jí pomohl obezitolog. „Konečně se mnou někdo mluvil o tom, co zvládnu, jak si to představuju, jak žiju, jaký mám ráda pohyb. Vysvětlil mi všechny zdravotní komplikace, které mohou nastat, pokud se svojí váhou nezačnu něco dělat,“ líčí Altmanová.
Přes 60 procent Čechů má nadváhu
Stejně jako Altmanová jsou na tom i další. V Česku nyní s nadváhou žije více než 60 procent dospělých a obezitou trpí téměř každý čtvrtý. Podle průzkumu Behavio pro Novo Nordisk sice 96 procent lidí vnímá obezitu jako negativní pro zdraví a 97 procent ji spojuje s kardiovaskulárními chorobami, až 81 procent lidí ji ale se svým lékařem neřeší. Téměř polovina Čechů navíc věří, že obezita do ordinace vůbec nepatří.
S lékařem ji tedy řeší jen každý pátý. Podle průzkumu Češi nepovažují konzultaci s odborníkem za důležitou, často se ale také stydí nebo nevědí, na koho se obrátit. Někteří se navíc setkávají s bagatelizací problému ze strany lékaře či dokonce s neohleduplností.
Podle průzkumu se 62 procent lidí za svůj život snažilo zhubnout nebo zhubnout chtějí. Nejčastěji je motivuje zdravotní stav, přes 90 procent respondentů chce mít víc energie, vyhnout se zdravotním problémům a mít ze sebe lepší pocit. Pro až 70 procent lidí je ale hubnutí obtížné.
„Při správném vedení dokáže zhubnout každý. Problém je si tu hmotnost udržet. Dlouhodobý úspěch ztěžuje stres, to je jeden z nejdůležitějších faktorů, proč se nedaří hubnout,“ říká Michal Dvořák z Novo Nordisk. Překážkou jsou také peníze a nedostatek času.
Pomoc od lékaře
Obezita přitom ohrožuje zdraví i délku života, upozorňuje přednosta předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík. „Pokud ji řešíte s lékařem, získáte nejen odborné vyšetření s včasnou diagnostikou jejich možných komplikací, ale i doporučení adekvátních změn životního stylu a účinné léčby,“ říká lékař.
S odbornou pomocí se tak u pacientů s obezitou může snížit riziko cukrovky, vysokého tlaku či nemocí srdce, lidé navíc podle Haluzíka získají i více energie i lepší psychickou pohodu.
„Máme k dispozici účinné léky. Stále se objevují další pozitivní účinky, o kterých jsme předtím nevěděli,“ říká Haluzík. Moderní léky na hubnutí mohou podle odborníků například snížit riziko cukrovky či kardiovaskulárních komplikací. Haluzík ale zároveň upozorňuje, že k léčbě obezity je kromě léků potřeba také změna životního stylu.
Také upozorňuje, že problémy s nadváhou se netýkají jen dospělých, její výskyt se výrazně zvyšuje i u dětí a dospívajících. „Je důležité, abychom začali brát obezitu vážně z hlediska prevence, protože prevence je vždycky levnější než léčba,“ Haluzík.
„Rozpor mezi povědomím a jednáním je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že Česká republika dlouhodobě patří mezi země s vysokým kardiovaskulárím rizikem. Srdečně-cévní onemocnění jsou u nás nejčastější příčinou úmrtí,“ říká lékař Michal Vrablík ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
„Stojí za přibližně 40 procenty všech případů a obezita představuje jeden z jejich významných rizikových faktorů. Tváří v tvář těmto číslům si už dál nemůžeme dovolit předstírat, že se nic neděje,“ dodává. S hubnutím se podle něj snižuje i zátěž pro srdce a cévy. Tím je i nižší riziko infarktu nebo mrtvice.
S obezitou chce lidem pomoci nová kampaň Odlehči svému tělu i srdci projektu NEtloustneme.cz. Jejím cílem je změnit pohled veřejnosti na obezitu jako na vážné chronické onemocnění a motivovat k aktivnímu řešení pod odborným lékařským vedením. Na webu projektu mohou lidé najít informace i lékaře, který se léčbě obezity věnuje.