Od jara letošního roku vedete na ministerstvu spravedlnosti projekt Kompas, jehož cílem je zmapovat přístup státu k obětem trestných činů. Co jste zjistili?
Zjistili jsme ale, že nám chybí to nejdůležitější: slyšet samotné oběti. Abychom pochopili, kde systém selhává, musíme slyšet jejich osobní zkušenosti s úřady od chvíle, kdy jdou trestný čin oznámit.
Oběť si nevybrala, že bude přepadena nebo zraněna. Musela projít celým procesem vyšetřování a nakonec se má sama soudit o peníze. Přitom existují cesty.