Ženy se pro vědu nehodí? Mýtus, který se snažíme na ČVUT odbourat, říká fyzička

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) organizuje každoročně akci Staň se na den vědkyní. Zatímco loni se jednodenního workshopu zúčastnilo osmdesát zájemkyň, letos jich je už čtyřiadevadesát. „Máme vzestupnou tendenci, je to dobře. Ženy jsou ve vědě potřeba,“ těší Jaroslavu Óbertovou, která se na organizaci podílí.

Je navíc jednou z aktérek, která může zájemkyním o vědu předat své postřehy a zkušenosti. Po stáži v Institutu pro jadernou fyziku ve francouzském Orsay se jaderná fyzička uchýlila na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, kde pracuje na svých výzkumech.

Jak jste se dostala ke studiu a povolání vědkyně?

Odmalička mě velmi zajímala příroda a vesmír. Na základní a střední škole mě bavila matematika s fyzikou, navíc jsem měla tendenci si zjišťovat informace, jak věci fungují. Nakonec jsem usoudila, že studovat jadernou fyziku a jít do úplných základů, bude nejlepší cesta.

Jak toto rozhodnutí přijalo vaše okolí?

Velmi dobře. Rodina mě podporovala, neměla jsem negativní zkušenost jako někteří. Jasně, někteří se na mě možná dívali s despektem, že to může být příliš těžké, ale vesměs jsem měla pozitivní podporu od kamarádů a rodiny.



V roce 2017 jste obdržela Becquerelovu cenu Francouzského institutu za nejlepší výzkumnou práci v rámci doktorského studia, můžete to prosím více rozvést?

Skončila jsem druhá za nejlepší práci. Práce byla o studiu interakcí antihadronů s jádrovým prostředím. Zabývala jsem se v ní studiem interakcí antiprotonů a antikaonů s atomovými jádry. Dostala jsem se k tomu již na během bakalářského studia a doktorská práce byla výsledkem roků studií. Podařilo se nám publikovat několik článků v odborných časopisech, byla jsem jednou z mála, kdo něco takového studoval.

Nyní jste součástí akce Staň se na den vědkyní, co vás k tomu vedlo?

V roce 2020 jsem nastoupila k nám na fakultu a k akci jsem se dostala náhodou. Kolegyně, která ji měla na starost, dostala pracovní nabídku v CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum zabývající se částicovou fyzikou v Ženevě, pozn. red.) a odešla. Proto mě kolegové oslovili, jestli bych nechtěla pokračovat místo ní v organizaci a já souhlasila. Letos organizuji druhý ročník.

Jak zásadní je, aby se do vědy zapojily i ženy?

Není rozdíl ve schopnostech. Nezáleží, jestli jste žena, nebo muž. Když vás to baví, můžete dělat kvalitní výzkum, pohlaví je nedůležité. Akcí se snažíme bourat zažité předsudky a mýty ve společnosti, jako je například ten, že ženy se pro vědu nehodí. Nebo je okolí často odrazuje, že je studium nebo samotná věda příliš těžká.



Danou akcí se snažíme ukazovat studentkám, že se nemusejí bát. Pokud je věda zajímá, je to v pořádku. Snažíme se na akci vytvořit prostředí, kde se slečny z jednotlivých středních škol mohou potkat a zjistit, že mají třeba stejný zájem. Z anket z minulých let jsme zjistili, že se mnohdy cítí osamocené ve škole nebo třídě v zájmu o techniku.

Díky akci pak zjistí, že o stejnou věc má zájem daleko více žen a že jejich zájem není nijak zvláštní nebo divný. Snažíme se těmto dívkám ukázat naše úspěšné vědkyně, které to třeba dotáhly až na profesorky, v komunitě jsou respektované a dělají záslužnou práci.

Svěřují se studentky na akci, že jejich okolí má předsudky vůči ženám ve vědě?

Ano, v loňské anketě jsme měli takové odpovědi. Některé studentky se zmiňovaly i přímo na akci, že se s tím setkávají, okolí je od jejich záměru jít do vědy odrazuje, že to není pro ženy, bude to náročné a měly by si vybrat něco jednoduššího.



Jak s daným stereotypem pracovat?

To je dobrá otázka, asi šířením osvěty a ukazovat, že na to ženy mají a nemusí se ničeho bát. Že jsou stejně dobré jako muži, mnohdy i lepší než muži. Vnímám to jako historický důvod, lidé tak byli vychováváni a přetrvává to v nich. Zlepšuje se to, ale ještě to asi chvíli potrvá.



Co byste zájemkyním o vědu vzkázala?

Pokud je věda baví a zajímá, ať se jí drží a nenechají se svým okolím odradit. Není nic lepšího v životě než dělat to, co vás baví a naplňuje. Pokud je to věda, tak ať do toho jdou.



Máte informaci, že některé z účastnic akce pak skutečně na ČVUT nastoupí?

Zjišťovali jsme to a ano, každoročně se nám hlásí několik děvčat z této akce na ČVUT.



Setkala jste se vy sama někdy na pracovišti s předsudky nebo šikanou, protože jste žena?

To ne, u nás na fakultě je dobré prostředí. V jiných odděleních se s tím ženy mohou setkat. V minulosti jsem se setkávala s tím, že vědci hodnotili můj vzhled.

Většina lidí by si vás nejspíš představila v laboratoři, vaším pracovištěm je ale kancelář. Co v ní děláte?

Práce teoretického fyzika je za počítačem, respektive v kanceláři. Obnáší to studium odborných článků, odvozování teoretických vzorečků. Když se bavíme o výpočtech, tak to znamená, že naprogramujete model v počítačovém programu, který určí to, co chcete. Následně výsledky analyzujete, píšete na to vědecké články, připravujete prezentace nebo přednášky pro studenty.



Seriál Teorie velkého třesku si z vědců dělá legraci, mnoho z nich ho proto nemá v oblibě. Co vy a tento sitcom?

Je to pěkný sitcom. Samozřejmě je to trochu přehnané, trochu až do extrému, ale něco na tom asi bude. Nijak mě to neuráží. Neviděla jsem asi všechny série, ale můžu říct, prototypy nerdů, kteří tam vystupují, můžete ve fyzice najít. Jsou v ní introverti, extroverti. Specifická sorta lidí.