Do voleb zbývají ještě necelé čtyři měsíce. Další dlouhé týdny se může vléct povolební sestavování vlády. Někteří senátoři přesto už teď avizují, že by mohli opět chtít hnát prezidenta Miloše Zemana k Ústavnímu soudu. Za předpokladu, že by se po volbách zachoval tak, jak už avizoval.