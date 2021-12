Novodobí otrokáři kupčili s lidmi v Británii, policie už obvinila pětici lidí

Organizovaná skupina pachatelů nabízela podle vyšetřovatelů nejpozději od roku 2019 v Ústeckém kraji dobře placenou legální práci v Británii. Jako v několika předchozích obdobných případech i tentokrát se „otrokáři“ zaměřili na lidi ze slabých sociálních a majetkových poměrů, kteří byli v tíživé životní situaci. Slíbili jim zajištění ubytování a vysoké výdělky v okolí města Nottingham.

„Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné a u nichž byl předpoklad, že nebudou v České republice nikým postrádány,“ popsal mluvčí.

Pachatelé pak podle kriminalistů dopravili do Británie nejméně čtyři muže a jednu ženu. Následně využili mimo jiné toho, že jejich oběti se v cizí zemi nedokázaly domluvit. „Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům,“ uvedl Ibehej. Ženu také podle něj nutili k provozování prostituce, přičemž poskytování sexuálních služeb nabízeli na internetu.

Na akci s krycím názvem Zbojník policisté spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s kolegy z Nottinghamshire Police. Třem obviněným hrozí pět až 12 let za mřížemi, zbylým pak tresty od dvou do deseti let. Všichni stíhaní lidé skončili ve vazbě. Případ dozoruje ústecké krajské státní zastupitelství.

Před dvěma lety policie řešila podobný případ obchodování s lidmi ve Velké Británii. Čtyři Češi v letech 2004 až 2017 dostali do Británie minimálně jedenáct mužů a čtyři ženy, kterým odebrali doklady a pod pohrůžkou nebo za použití násilí je měli nutit k různým činnostem.

„Na akci s krycím názvem Bridge kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými kolegy z Oddělení koordinace boje proti moderní formě otrokářství Greater Manchester Police,“ uvedl tehdy mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.