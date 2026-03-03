Česká republika je v řadě obchodování s lidmi zemí cílovou, tranzitní i zdrojovou, uvádí zpráva ministerstva vnitra. Kromě tradičních lokalit ve východní Evropě bývají nově oběti nucené prostituce rekrutovány i z Latinské Ameriky. Tamní občané totiž k návštěvám kratším než 90 dní nepotřebují speciální víza. To potvrzují i slova Pavla Urbankowicze z neziskové organizace Rozkoš bez rizika, která se zabývá i pomocí obětem sexuálního zneužívání a prostituce.
Celkově se totiž byznys přesunuje do online prostředí, kdy zločinecké skupiny využívají k ubytování a transportu obětí sdílené platformy typu Uber či Airbnb.