Obchoduje se v Česku s dětmi? Úřady netuší, vnitro si zadává studii

Česko obchodování s dětmi dosud individuálně nesledovalo. Zahrnovalo ho obecně do obchodu s lidmi. „Děti jsou vystavovány stejným formám obchodování jako dospělí, proto nebyla potřeba věnovat se obchodování s dětmi v rámci samostatných orgánů a strategií,“ uvádí zadávací dokument ministerstva.

Chybějící strategii pro boj s obchodem s dětmi ale vyčítají Česku i mezinárodní instituce, včetně OSN či Rada Evropy. Podle ministerstva vnitra je proto nutné provést důkladnou analýzu problematiky. „Zaměřit se na zjištění aktuálního stavu včetně zhodnocení poskytovaných služeb a celkové pomoci a podpory dětským obětem obchodování s lidmi,“ podotýká listina.

Předmětem zakázky má být komplexní přístup k řešení problematiky, která spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi.

Předpokládaná hodnota zakázky je 5,5 milionu

Na základě výsledků může vzniknout samostatná strategie či samotný orgán věnující se tomuto problému. Výstupem má být komplexní řešení, jak potírat obchod s dětmi, včetně postupů, jak identifikovat dětskou oběť. Předpokládaná hodnota zakázky je 5,5 milionu korun a hotová by měla být do zhruba 30 měsíců.

Redakce iDNES.cz na ministerstvu vnitra zjišťovala o projektu podrobnosti.„Předmětná výzkumná potřeba je zadána v rámci programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 - Program SecPro,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva vnitra Adam Rőzler.

Ten současně podotkl, že hlavním cílem Programu SecPro je zvýšení bezpečnosti státu a občanů Česka prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy.

„Návrh je navázán na Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020 až 2023,“ doplnil Rőzler a současně dodal, že v celé Evropě se stává standardem věnovat této problematice samostatnou pozornost: „Rovněž s ohledem na poznatky z mezinárodní úrovně k této problematice, se i Česko rozhodla zaměřit se na toto specifické téma podrobněji.“

Pořizovala fotky svých děti a prodávala je

V Česku jsou podle zadávací zprávy zatím registrovány případy obchodování s dětmi za účelem sexuálního zneužívání, tedy nucení k prostituci či poskytování sexuálních služeb za peníze.

„Často se jedná o případy, kdy jsou oběťmi děti z dětských domovů, které jsou osloveny s nabídkou snadného výdělku, nebo o případy, kdy jsou děti za účelem poskytování sexuálních služeb prodávány vlastními rodiči. Jedná se o formy, které jsou známy, formy, které byly policii odhaleny, potažmo soudy odsouzeny,“ uvádí zadávací zpráva.

To byl třeba případ z Havlíčkobrodska, kterou pardubický soud řešil v loňském roce. Tehdy vynesl trest 5,5 roku ženě, která pořizovala sexuální fotky a videa se svými malými dětmi a prodávala je dvěma mužům. U jednoho dokonce svolila k tomu, že s její dcerou bude mít v její přítomnosti pohlavní styk.

Žena tehdy u soudu vypověděla, že vše dělala kvůli tíživé finanční situaci. „Vydělávala jsem hrozně málo, navíc jsem v práci zpronevěřila 38 tisíc, takže mi zbývalo opravdu minimum,“ uvedla u soudu žena, která poskytovala záběry svých dvou dcer a syna ve věku od čtyř do deseti let v choulostivých situacích. Muž za to ženě prý nabídl 150 tisíc korun.

Nucená žebrota či dětské sňatky

Zadávací dokument však podotýká, že dosud nebyl veden výzkum, který by popsal problém komplexně s důrazem na možné sexuální vykořisťování dětí v cestovním ruchu a turismu, případně na jiné formy vykořisťování děti jako jsou nucená žebrota či nucené páchání trestné činnosti.

„Dle zprávy Evropské komise o pokroku v boji proti obchodování s lidmi vydané v roce 2020 bylo za léta 2017 až 2018 v rámci EU registrováno 14 145 obětí obchodování s lidmi, přičemž děti tvořily 22 procent ze všech registrovaných obětí. A to se jedná pouze o registrované oběti,“ píše se ve zprávě. Podle ni je tak velmi pravděpodobné, že obětí obchodování s lidmi, včetně dětí, je mnohem více.

Případy obchodování s dětmi se dotýkají také svěření dítěte do moci jiného, vydírání, pohlavního zneužití, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a další.

Důležitou roli při řešení situace dětských obětí obchodování s lidmi kromě policie zastávají pracoviště OSPOD, která chrání práva a hájí zájmy ohroženého dítěte. Bližší statistiky o dětských obětech obchodu s lidmi ale rovněž nemají.

„Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) se nenachází v resortu vnitra, ale je řízen ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho zákonnou kompetencí je výkon přesně daných kompetenci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině, přičemž postih obchodování s lidmi k těmto zákonným kompetencím nepatří,“ reagoval například ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán.