Vláda schválila pro obce bonus 1200 korun za každého obyvatele

Aktualizujeme 18:39 , aktualizováno 18:39

Vláda předloží podle premiéra Andreje Babiše do Sněmovny bonus pro obce 1200 korun za každého obyvatele obce. Celkem jde o 12,8 miliardy korun. „Slib obcím jsme dodrželi,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Obcím to má kompenzovat to, o co přišly při schvalování kompenzačního bonusu kvůli opatřením kvůli koronaviru.