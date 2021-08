Občanky mají novou podobu. Kvůli cestování, vysvětluje šéf odboru průkazů

Od pondělí se vydávají nové občanské průkazy s biometrickými údaji. V čem jsou jiné, tedy co v nich je navíc a co v nich naopak už není?

Začnu tím, co v nich není. Nově se v nich neuvádí akademické tituly, takže občané již nemohou požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu získání nového titulu.

Co v nich naopak nově je, vyplývá z nařízení Evropské unie o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Průkazy musí mít nově od 2. srpna povinně biometrické údaje. Je v nich tedy nové vysoce zabezpečené paměťové médium bezkontaktního čipu, které obsahuje otisky prstů a zobrazení obličeje držitele. Otisky se ukládají jen u lidí starších dvanácti let, děti do dvanácti let tam budou mít jen zobrazení obličeje.

S tím je spojené, že na zadní straně bude vyobrazení biometrického znaku. Je to takový obdélníček, který má vprostřed kolečko ve zlatavé barvě. Je to spíše jen vizuální údaj. A pak na přední straně, i to vyplývá z nařízení Evropské unie, musí mít státy nově zobrazený modrý obdélníček, který v sobě má kolečko se zlatými hvězdami a uprostřed jsou dvě písmena označující vydávající zemi, v Česku to je CZ. To již lidé znají z řidičských průkazů.

Proč ke změně došlo?

Díky biometrickým údajům dochází k většímu zabezpečení dokladů. Celé nařízení i zákon směřuje k tomu, aby byly průkazy ještě bezpečnější a byly co nejméně zneužívané.

Únik biometrických údajů tedy nehrozí?

Nehrozí. Všechny údaje, které jsou už nyní uvedeny na občanském průkazu, jsou vedeny jen právě na občanském průkazu a v agendovém informačním systému v evidenci občanských průkazů, které spravuje ministerstvo vnitra a které je zabezpečeno na nejvyšší úrovni.

Co se týče biometrických údajů, ty jsou dokonce vedeny jen na občanském průkazu právě ve zmíněném čipu. Ministerstvo vnitra je může vést jen do okamžiku, než si občan průkaz převezme, a to navíc maximálně po dobu devadesáti dnů. Pro představu lze uvést příklad, že pokud si občan nechá vydat občanský průkaz expresně, tedy do 24 hodin, jeho biometrické údaje v informačních systémech ministerstva vnitra zůstávají pouze jeden den, pak se odmažou převzetím.

K čemu je v praxi dobré, když průkaz biometrické údaje obsahuje?

Je to hlavně kvůli cestování. Občanský průkaz již delší dobu neslouží jen k vnitrostátním účelům, ať už k prokazování totožnosti v bankách, na poště a podobně, ale je zároveň v rámci Evropské unie a v rámci některých dalších států cestovním dokladem. Tím, že cestovní pasy už od roku 2006 biometrické jsou, cílilo nařízení na to, aby byly lépe zabezpečeny i další doklady, na které lze cestovat.

Změna má zamezit tomu, aby na ztracený či odcizený doklad cestovala jiná osoba. Na hranicích či na letišti tedy může být prováděna kontrola proti těm biometrickým údajům, jestli si je občan skutečně podobný nejen na černobíle fotografii na té fyzické kartičce, ale jestli sedí i otisky prstů a podoba na biometrické fotografii na čipu.

Promítne se změna nějak třeba do doby, během které trvá průkaz vyrobit?

S prodloužením výroby nepočítáme, při testování náš dodavatel delší lhůty nezaznamenal. Smluvně má stále stejné povinnosti, zákon o občanských průkazech má stále tři různé varianty pro vydání. Občan si nadále může nechat vydat občanský průkaz do 24 hodin, do pěti pracovních dnů nebo ve standardní lhůtě, tedy do třiceti dnů bez správního poplatku.

V souvislosti se změnou měl systém občanských průkazů od čtvrtka do neděle odstávku. Proč?

Od čtvrtka to bylo pouze pro podání žádostí, od pátku pak pro přebírání hotových dokladů. Je to z toho důvodu, že jsme přešli na zcela nový design občanského průkazu. Náš dodavatel tak musel vyhotovit všechny průkazy, které byly pořízeny do nabytí účinnosti zákona. A není možné, abychom provozovali dva typy výroby naráz. Takže jsme museli odstavit příjem, dovyrobit všechny průkazy, které jsou již v systémech, a teprve poté začít vyrábět ty nové.

Vždy, když máme nějakou změnu v designu občanských, cestovních, ale i jiných typů průkazů, to takto je. Je to uvedeno i v zákoně. I během odstávky ale mohli lidé, kteří narychlo potřebovali občanský průkaz, požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Jedná se o občanský průkaz s lepenou fotografií, který se vydává na počkání na úřadech.

Když vezmu svůj příklad, moje občanka končí až za asi osm let. Mohu si ji tak dlouho nechat a cestovat na ni?

Nařízení Evropské unie neudalo žádnou plošnou výměnu, takže každý může počkat až do konce platnosti průkazu. Pokud nezměníte třeba adresu trvalého bydliště, dalších osm let na něj skutečně můžete cestovat, není třeba jej měnit. Výměna se týká jen občanských průkazů typu knížka, které v sobě nemají uvedené datum platnosti a byly vydávány jen občanům, kteří se narodili před 1. lednem 1936. Ty se musí vyměnit do 3. srpna 2026, v oběhu jich ale už moc není.

A kdybych o ni třeba stála, budu muset za dřívější výměnu zaplatit?

Ano, žádost podat můžete, ale bude vás to stát při vydání v té základní třicetidenní lhůtě 200 korun. Průkaz vám úřad oficiálně vymění z osobních důvodů.