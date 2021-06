Týká se to všech, co vybočují, říká aktivistka o vypuštění pohlaví z občanky

Je pohlaví v občance vůbec k něčemu dobré?

Zkoumali jsme to a zjistili jsme, že neexistuje žádná agenda, která by ho vyžadovala. Například datum narození se používá třeba tehdy, když se prodává alkohol, aby se zjistilo, jestli bylo dotyčným 18 let. Ale pohlaví k ničemu takovému potřeba není. Dokonce tam do roku 1993 ani nebylo a nikomu to nevadilo.



Také bych dodala, že jsou nyní dva návrhy, z nichž jeden navrhuje úplné zrušení pohlaví v občance a druhý jeho dobrovolné neuvádění. K tomu druhému ministerstvo vnitra zaujalo neutrální stanovisko, což jinými slovy znamená, že stát ho na té kartičce vlastně vůbec k ničemu nepotřebuje.

Je v občanském průkazu ještě podobný nepotřebný údaj?

Jedna z hlavních věcí, kterou tento návrh zákona ruší, jsou vysokoškolské tituly. Nechci říkat, že je to úplně nepotřebné. Z hlediska státu možná ano, ale z hlediska občanů si umím představit spoustu situací, kdy se titul hodí mít v občance zapsaný.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Jak by vypuštění pohlaví mohlo pomoci například trans či nebinárním lidem?

Kdyby to prošlo, určitě by se předešlo některým nedorozuměním, která se stávají například na úřadech, poštách a při dalších příležitostech, kdy se člověk identifikuje občanským průkazem. Ale v tomto kontextu bych nemluvila jen o trans nebo nebinárních lidech.

Obecně se to týká všech, kteří nějakým způsobem nenaplňují společenské předpoklady o tom, jak mají muži a ženy vypadat, nějakým způsobem z toho vybočují a pak budí různé emoce.

Může to tedy pomoci větší inkluzivitě napříč společností?

Nemyslím, že by tento návrh byl primárně o inkluzivitě, jen by umožnil neuvést údaj, který je na občance zbytečný a někomu může komplikovat život. Každopádně problematické by stále zůstávalo rodné číslo, ale s jeho vypuštěním se počítá do několika let. Takže to je problém, který snad časem také zmizí.

Návrh vyvolal také silně nesouhlasné hlasy. Proč myslíte, že se objevují? Třeba i ve srovnání s tím, že zrušení titulu se zdá být všem jedno?

Myslím, že je to zbytečný strach z něčeho, co není příliš dobře vysvětlováno, strach z ohrožení nějakých základních hodnot. Přitom jde jenom o úřední záznam. Obecně bych ale spíš pochopila, kdyby lidé víc rozporovali právě to vypuštění titulů. Titulem se někde prokazovat můžu, zatímco pohlaví nikde občankou neprokazuji.