S občankou v mobilu lze volit už v lednu. Aplikaci má přes půl milionu lidí

Poprvé se mělo s eDoklady jít až k podzimním sněmovním volbám, ale kvůli náhlému úmrtí senátora Romana Krause to bude už teď. „Proškolujeme členy volebních komisí, všechny budou vybaveny potřebným zařízením,“ slibuje mluvčí Brna – Králova pole Olga Pelcová.

Tajemníci jednotlivých komisí museli vyměnit služební tlačítkové mobily za modernější, které umožní občanům se prokázat eDoklady.

Volební místnosti nejsou jediným místem, kde mohou lidé nově eDoklady použít. Od 1. ledna 2025 má být aplikace využitelná nejen při komunikaci se státem, ale na poště i u jejích doručovatelů, v bankách, ve školách, u zdravotních pojišťoven, notářů, exekutorů či na všech obecních nebo zahraničních zastupitelských úřadech.

Šumavská svatba s eDokladem

Na novinku se nachystala i radnice v šumavské Železné Rudě. „Máme tu dva telefony s nainstalovanou aplikací, vytištěné QR kódy,“ popsal MF DNES připravenost radnice starosta Filip Smola. Jeden mají na radnici, s tím druhým je připravena vyrazit do terénu matrikářka. „Máme tady hodně svateb, často v přírodě mimo radnici, jezdíme po velké části Šumavy,“ popisuje starosta.

580 tisíc Tolik lidí si již nainstalovalo do telefonu aplikaci eDoklady.

Zatímco pro některé obce jsou eDoklady novinkou, na pražském Žižkově se zájemci mohou eDoklady prokazovat už od léta. Místní radnice byla jednou z prvních obcí, které to zájemcům umožnily. „Z počátku byl o tuhle možnost velký zájem, lidé si to chtěli vyzkoušet, dneska to jsou spíš jednotky případů, kdy se lidé prokazují eDoklady,“ vysvětluje mluvčí radnice Prahy 3 Tereza Schejbalová.

Statisíce stažení

Elektronické doklady akceptuje i řada dopravců, vyřídit si novou tramvajenku je s občankou v mobilu možné třeba v pražském dopravním podniku.

„Za první rok funkčnosti si aplikaci stáhlo zhruba 577 400 osob,“ uvedl v úterý vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který má po odchodu Pirátů z vlády na starosti digitalizaci.

Aplikace eDoklady začala fungovat loni. V první vlně po 20. lednu 2024 bylo možné se prokazovat na ministerstvech. Od července přibyly úřady práce, finanční úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, policie a soudy.

Hlavní výhodou je podle Jurečky bezpečnost. „Je to služba, která garantuje bezpečné a nezfalšovatelné prokazování totožnosti. Stačí mít chytrý telefon,“ uvedl vicepremiér. Dodal, že po stažení aplikace je potřeba se přihlásit elektronickou identitou, tedy třeba tou bankovní. Člověk zpětně také vidí, kde digitálně svou totožnost v minulosti prokazoval.

Občanky nevyhazovat

Vicepremiér zdůraznil, že zatím dál platí povinnost mít i plastový občanský průkaz, elektronická občanka je alternativa.

Aplikace eDoklady by se měla podle Jurečky rozšířit, měly by se do ní brzy nahrávat i řidičské průkazy či průkazy zdravotně postižených.

V budoucnu by měl na projekt navázat projekt evropské digitální peněženky, dokladů, jimiž se bude možné elektronicky prokazovat po celé Evropské unii.