Může tu být bazén i večeře jen pro dva, říká šéf O2 Arény Schaffer

Čekal jsem, že budete mít kancelář někde nahoře mezi skyboxy, s výhledem dovnitř, do arény.

Po předchozím řediteli nahoře přímo pod střechou sice jedna kancelář zbyla, ale ani ta nemá výhled do arény. Je to takový primátorský salonek pro mimořádné příležitosti, pro vážené hosty. Občas ji využíváme, ale jinak je to běžná administrativa, která se odehrává tady ve třetím patře.



Za Aleše Hušáka byla tehdejší Sazka Arena plná překvapení, tak čekáte od kanceláře generálního ředitele ledacos.

Kdybychom tady měli zlaté kliky, tak to s námi ekonomicky nedopadne dobře. Ostatně, když jsem sem v létě 2011 přišel, tak probíhalo insolvenční řízení a ani nebyl čas a prostor řešit takové věci, jako kde mám kancelář.

Nečekal jsem, že budete mít zlaté kliky. Spíš jsem čekal, že budete mít výhled dovnitř, abyste viděl, co se v hale děje.

Ani odtud to není tak daleko, když se chci podívat, co se uvnitř děje.

Dostanete se do zázemí? Pustí pana ředitele všude?

Sice jsem generální ředitel, ale arénu ve většině případů pronajímáme promotérům, a pokud od nich na danou akci nedostanu speciální akreditaci, tak se zejména do zázemí nemusím dostat. Ostraha by mě tam neměla pustit, bez akreditace jsem pro ně cizí člověk.

Jak často zůstáváte v práci až do večera? Neláká vás zůstávat tu někdy na koncerty, jindy třeba na tenis?

Na většinu akcí tu zůstávám. Nedá mi to, jsem za chod arény zodpovědný, nemůžu se v pět zvednout a jít domů. Chcete vidět, že vše běží, jak má. Pokud něco chcete udělat příště lépe nebo jinak, tak musíte vidět, jak se lidi uvnitř chovají, jak chodí, co potřebují, co se jim líbí. Pokud vše běží, jak má, tak se samozřejmě bavíte i s klienty, s nájemci skyboxů, klubových sedadel, zeptáte se jich, jak jsou spokojení. Na devadesát procent akcí tu zůstávám, už jen třeba proto, abych pak pochválil kolegy, že se jim akce podařila.

Nezevšední to?

Už jsem tu osm let, ale nezevšednělo mi to. Každá akce je nějak zvláštní, něčím mimořádná. Samozřejmě, že to řeším spíš z pohledu příprav, aby vše zdárně proběhlo. Až potom máte chvilku podívat se na nějakou kapelu, kterou jste do té doby neznal, a když pak zjistíte, že se vám její hudba líbí, tak to je bonus navíc. Většinou ale při akci řešíte nejrůznější věci, třeba když vám na Laver Cup přivezou pět tisíc neočíslovaných sedaček a vy tam pak musíte pár hodin před otevřením dolepovat čísla. Řešíte, že vám diváci v dobré náladě lijí pivo dolů ze čtvrtého patra do prvního, nebo že umělec, který má večer vystoupit, zůstane někde na letišti, protože jeho letadlo má poruchu. Pak nevíte, jestli koncert posunout, nebo zrušit, nebo jestli to nakonec stihnou, a vy domlouváte rychlý přesun z letiště do arény.

Asi bude také rozdíl, když je tu koncert, nebo máte v domě spoustu koní. Dole máte reklamu na další ročník parkurových závodů Prague Playoffs.

Je to tak. Po čtrnácti letech to byla v aréně novinka, akce, která tu nikdy nebyla. Z hlediska příprav to byla jedna z nejtěžších akcí, co v aréně kdy proběhla. Postavit venku zázemí, připravit arénu, udělat povrch vhodný pro koně, to bylo mimořádné. Taky kolegové z ostatních arén ve světě nás trochu varovali, že to není žádná legrace, že je to logisticky mimořádně náročná akce. Jsem rád, že se vše podařilo zvládnout, a nejlepším hodnocením pro nás je, že se k nám ta akce zase vrací.

Na co bylo nejsložitější halu přestavět? Kromě koní si pamatuju hry, při kterých létaly motocykly vzduchem, ledovou plochu, tenisové kurty, při rockových koncertech tu planou ohně...

Zmiňujete nejsložitější akce. Při běžném koncertě stavba trvá pět šest hodin, ale když se bavíme o dřívějších Gladiator Games, kdy čtyřicet nákladních aut dovezlo do arény hlínu, ta se zhutňovala, upravovala do skokánků pro motocykly, nebo když se budeme bavit o antukovém kurtu, který se tu jednou stavěl pro Davis Cup, tak to pak trvá dva dny a je to to nejtěžší, ale nebývá to moc často. Mimořádné bylo i halové mistrovství v atletice, kdy se zatahovaly všechny tribuny a na speciálních podstavcích se stavěla atletická dráha.

Co voda, byl tu někdy bazén?

Máte pravdu, ten tu nikdy nebyl. Ale vím od kolegů z jiných arén, že i tohle se dá postavit. Ale zatím nebyla taková poptávka.

Na co se umí hala ještě proměnit?

Při neveřejných akcích, pro nějakou korporátní akci, jsme schopni na ploše udělat večeři pro tři tisíce lidí, může tu být výstava, představení nového auta pro tisícovku dealerů, ale jsme schopni udělat i večeři pro dva, když o to bude zájem.

Hala pro dva? Bylo tu někdy něco takového, představuju si nějakého hokejistu, jak žádá na ledě přítelkyni o ruku.

Zatím tu nic takového nebylo, ale pokud si to bude někdo chtít dopřát, tak proč ne.

Kdo dokáže spolehlivě vyprodat největší českou halu?

Vyprodat arénu není jen o divácích, ale o cenách vstupenek. Když dáte vstupenky za tři čtyři stovky, tak ji může vyprodat hodně kapel. Ale pokud se budeme bavit o standardní ceně, tak jsou to ti největší zahraniční umělci. Za posledních 15 let to byl nejvícekrát (sedmkrát) Roger Waters, když to budu s úsměvem komentovat, tak skutečně „poslední koncert“ Enrika Morriconeho tu byl šestkrát, a je schopný ji vyprodat znovu. Každé dva tři roky se sem vrací ty největší kapely a umělci. Z českých to je Lucie, Kabát, Karel Gott. Na první příčky mezi domácími hvězdami se dostal se svými pěti koncerty i Leoš Mareš. Klobouk dolů před Leošem a jeho show.



Bývaly tu hlavně zahraniční hvězdy, mění se ten trend, přibývá českých umělců na úkor zahraničních?

To bych neřekl. Optimalizovali jsme ceny služeb, které je potřeba platit, energie, voda, úklid, tím jsme otevřeli arénu pro více umělců, takže tu uvidíte i menší kapely, které tu třeba oslaví výročí svého fungování. Ale ten poměr zůstává stejný.

Kolik stojí denní provoz?

Musíte si představit, že plná aréna je dvacet tisíc lidí, do prostoru haly musíte dostat malé okresní město, najíst, napít, toalety... Denní účet je zhruba 150 tisíc jen za energie.

Vydělá si hala na sebe?

Je to soukromý byznys, musíme si na sebe vydělat. Někde města na provoz přispívají, protože se aréna stará o kulturní život, to ale není náš případ. O2 arena je schopná si pokrýt svůj provoz a vydělat na drobné investice, po patnácti letech je už potřeba občas něco vyměnit. Poslední období se nám daří, je to spojené se stavem ekonomiky.

Co aréně nejvíc vydělává, vstupné?

Hlavním příjmem je pronájem skyboxů, poptávka od firem mít tady stále sedadlo na klubovém patře je poměrně veliká. Díky tomu můžeme víc investovat do arény, třeba je tu nový bezpečnostní systém, více kamer, nové ledkové obrazovky, postupně proměňujeme vzhled jednotlivých pater a další.

Jaké máte plány do budoucna?

Tím, že se nám daří, tak můžeme aréně dát dárek k 15 letům. Aréna ho dostává v podobě menší sestry, nového kongresového centra O2 universum. Tzv. původní malá hala byla před patnácti lety zakonzervována a my ji nyní dokončujeme. Nebude to jen velké centrum stavěné pro kongresy, ale jsou tam tři sály pro koncerty s kapacitou větší než tisíc osob. Doufáme, že sem veřejnost začne chodit i na koncerty menších kapel, kterých tu chceme dělat daleko více. Firmám nabízíme prostor pro dvacet tisíc lidí s nabídkou různě velkých sálů - čtyři patra, dvacet sálů. A využití může být různé. Kongresy, večírky, výstavy, módní přehlídky. Proto název „universum“. Využití bude samozřejmě možné i ve spolupráci s arénou. Začínáme už tento podzim zejména koncerty a firemními vánočními večírky. Opravdu velký mezinárodní kongres asi pro 8 tisíc účastníků bude příští září: Světový kongres anesteziologů.

Na koho se v nových sálech můžeme těšit?

Ještě letos na podzim v O2 universum vystoupí například Ewa Farna, Lindsey Stirling, Volbeat nebo Herbie Hancock. Uspořádáme i koncert Pražské filharmonie, která zahraje Beethovenovu Devátou symfonii, nebo představení National Geographic. Na všechny tyto akce se už prodávají lístky, a další budou přibývat.

Otevřením kongresového centra však vaše plány nekončí.

Když už děláme kongresové centrum a cílíme na návštěvnost někam k milionu a půl lidí ročně, tak jsme se rozhodli postavit i hotel. Byla by škoda ho tu nemít, lhal bych, kdybych tvrdil, že od pořadatelů různých akcí po něm není poptávka. Během příštího měsíce začneme se stavbou. Hotel bude mít tři sta pokojů a čtyřhvězdičkovou úroveň.

Pro koho je určen, pro hvězdy a sportovce?

Hotel nebude jen pro hvězdy, ale samozřejmě i pro návštěvníky, kterým se nebude chtít jet hned po koncertě domů. Když tu bude mistrovství světa v hokeji, tak si dovedu představit, že si tu týmy vyblokují pokoje na dobu konání turnaje.

Aréna letos slaví 15 let, kolik lidí sem za tu dobu už přišlo?

Teď už běží jedenáctý milion, v lednu 2019 jsme oslavili desetimiliontého návštěvníka. Návštěvnost se nám stále daří zvyšovat.

Návštěvnický rekord 20 174 diváků drží Metallica, může jich přijít ještě víc?

To byl speciální případ, kdy pódium bylo uprostřed haly a kdy můžete prodat lístky i tribuny, které jsou obvykle za pódiem. Díky tomu sem dostaneme přes dvacet tisíc návštěvníků a využijeme kapacitu haly na maximum.

Kdo dokáže nejrychleji halu vyprodat? Sport, nebo kultura?

Halu vyprodají sporty i koncerty. Tenis, zápasy – UFC bylo vyprodáno během několika hodin, po lístkách na zápasy NHL se taky jen zaprášilo. Spolehlivě ale halu vyprodají i hudební hvězdy. Některé věci mě pořád dokážou překvapit, třeba jaký je zájem o takové kapely, jako jsou Backstreet Boys nebo Kelly Family.

Máte sen, koho byste tu ještě rád viděl?

Pokud se budeme bavit o snech, tak musím zmínit dvě velká jména: Coldplay a U2. Spousta snů se mi ale už splnila, například při Laver Cupu, když tu hráli tenisté Roger Federer a Rafael Nadal čtyřhru, a to spolu na jedné síti.