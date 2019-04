O2 aréna bude po 15 letech kompletní, navštívilo ji 10 milionů lidí

Vzkaz Aleše Hušáka odlitý do bronzu navždy připomíná bohatýrské doby, za kterých před 15 lety vznikala pražská O 2 arena. „Sazka Arenu postavili čeští sportovci za své peníze, které mohli použít jinak. Byla postavena proti vůli mnohých a navzdory mnohým,“ nechal odlít tehdejší ředitel Hušák na desku u vchodu do arény.

Záruky na stavbu nové velké multifunkční haly na rozhraní Libně a Vysočan tehdy odmítla vláda Vladimíra Špidly – nebyla jistá její ekonomická návratnost. Halu otevřel prezident Václav Klaus a Špidlu tehdy Hušák na otevření nepozval.

Sazka měla dlouhodobé problémy projekt ufinancovat. Peníze, které použila na stavbu haly, pak chyběly zejména amatérským sportovcům, protože akcionáři byly i malé sportovní svazy. Stavba haly byla jednou z příčin jejího krachu v roce 2011. Nesplácela úvěry a firma musela přejít do soukromých rukou.

Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala na to český sport tehdy hodně doplatil. „Jestli do toho jít znovu, jsem přesvědčený, že 99 ze sta by hlasovalo proti. Z tohoto pohledu Sazka Arena za to, co jsme skutečně nakonec zaplatili, nestála,“ uvedl před časem.

Vyprodáno za pár minut

Základní kámen haly byl položen v roce 2002. Přes všechny problémy se ji podařilo před 15 lety otevřít a první velkou akcí, kterou hala hostila, bylo mistrovství světa v hokeji. Od té doby nehostila jen hokej, ale i další světové akce – halové mistrovství Evropy v atletice, parkurové Prague Playoffs, noc bojových sportů UFC Fight Night nebo tenisový Laver Cup.

„Stala se první halou na světě, která v jediném roce hostila finále Fed Cupu i Davis Cupu,“ říká její generální ředitel Robert Schaffer. Že sportovní fanoušci dokážou dvacetitisícovou halu vyprodat za pár minut, ukázal prodej lístků na říjnové utkání Chicago Black Hawks vs. Philadelphia Flyers, které zahájí další ročník NHL.

Rekord v návštěvnosti arény ovšem drží kultura. Loni v dubnu koncert skupiny Metallica navštívilo 20 174 diváků (více o koncertě v O 2 aréně si můžete přečíst v této recenzi). Jen o desítky návštěvníků překonali rok starý rekord, který držela česká kapela Kabát.

Sedmkrát ji vyprodal Roger Waters, z českých interpretů se to sedmkrát povedlo jen Karlu Gottovi. „Skokanem je Leoš Mareš, tomu se halu podařilo vyprodat dvakrát loni, třikrát letos a uvidíme, co bude dál,“ popisuje Schaffer. Za 15 let ji navštívilo 10 milionů lidí.

Součástí původního projektu areny byla i malá hala, která měla sloužit jako tréninková plocha pro hokejisty. Nebyla dokončena, rozestavěný objekt byl zakonzervován a teprve letos bude stavba zprovozněna. Místo ledu v ní však vznikne multifunkční kulturní a kongresové centrum.

„Chceme sem přivést akce, které se dříve do Prahy – buď počtem účastníků, nebo požadavky na výstavní plochy – nevešly,“ vysvětluje Schaffer. V centru vznikne 21 nových sálů s celkovou kapacitou deset tisíc lidí. Brzy by se měla zahájit také stavba hotelu se třemi stovkami pokojů.

ARCHIVNÍ VIDEO: Výstavba tréninkové haly pro Laver Cup vedle O 2 areny (18. dubna 2017):