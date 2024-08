Úsměvy a bazén uprostřed O2 areny. Jak vypadá sjezd 15 tisíc svědků Jehovových

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Obrovské prostory O2 areny, uprostřed bazén naplněný po okraj vodou a kolem tisíce dokonale upravených usmívajících se lidí. Jakkoli bizarní se to může člověku zvenku zdát, právě takový byl sjezd svědků Jehovových, který se konal začátkem července. Jak to vypadá, když se tolik stoupenců sejde na jednom místě? To popisuje reportáž na iDNES Premium, která vznikla v seriálu Ztracená víra.