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Jeden z nejtragičtějších víkendů na silnicích. Zemřelo osm lidí

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  10:02

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili. (8. srpna 2026) | foto: PČR

O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku osm lidí, z toho pět motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů na českých silnicích v historii, informovala policie. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech.

Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Jeden člověk zemřel v pátek, čtyři v sobotu a tři v neděli. Stejně tragický byl přelom července a srpna, i tehdy od pátku do neděle zahynulo osm lidí, vyplývá ze statistiky. „Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce,“ konstatovala policie.

Tragická čelní srážka u Pohořelic. Dva lidé zemřeli, další čtyři se těžce zranili

Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v Česku podle statistik zemřelo 41 lidí, meziročně o šest více. Zatím nejtragičtějším dnem roku bylo podle předběžných údajů poslední červencové pondělí, kdy při nehodách zemřelo šest lidí.

O uplynulém víkendu skončila tragicky třeba nehoda dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku. Zemřeli při ní dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Smrtí motorkáře skončila v sobotu nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Smrtelná byla také nedělní jízda motocyklisty, který u Horské Kvildy na Šumavě narazil do stromu. Po nedělní srážce motocyklu s chodcem ve Frýdku-Místku zemřel motocyklista, chodec utrpěl vážná zranění.

Motorkář ve Frýdku-Místku srazil chodce při předjíždění autobusu. Oba jsou zranění

Červenými čísly se do statistik v minulosti zapsal třeba poslední květnový a první červnový víkend roku 2023, kdy shodně zahynulo deset lidí.

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