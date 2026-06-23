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O víkendu udeří ještě větší horka než minulý týden. Předpověď teplot lidi děsí

Tereza Hrabinová
  5:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií
Nadcházející víkend bude podle meteorologů ještě víc horký než ten minulý. Teploty se mají na některých místech přiblížit 37 stupňům Celsia. Předpověď odhaduje teploty ve stínu, na slunci bude i přes padesát stupňů.

Tropické teploty Česko neopouštějí. Zatímco v úterý, podle meteorologů nejchladnějším dni tohoto týdne, bude kolem třiceti, další dny přinesou nad třicet stupňů ve stínu. Extrémní vlna vedra dorazí do Česka o víkendu.

Úterý jako nejchladnější den týdne

Podle meteorologů bude úterní ráno polojasné až skoro jasné, během dne přechodně přibude oblačnosti, zejména na Šumavě, a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky.

„Během dne čekáme přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky, s vyšší pravděpodobností v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Denní maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy ke 30 stupňům Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 22 °C.

Od středy opět přes 30 stupňů

Od středy se začne opět výrazně oteplovat. „Slunečno, v nížinách tropické teploty,“ uvedli meteorologové v předpovědi. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne s možností přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia.

Slunečno a další oteplení přinese čtvrtek. Obloha bude většinou jasná až polojasná a odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů.

V pátek už budou teploty na většině území tropické a vystoupí na 30 až 35 stupňů Celsia.

Předpověď teplot v Česku na konec června

O víkendu může být až 37 stupňů

Největší vedro má přijít o víkendu. Na sobotu meteorologové předpovídají jasno až skoro jasno bez srážek. Noční teploty neklesnou pod 16 až 21 stupňů, přes den se pak vyšplhají na 32 až 37 stupňů Celsia.

Podobně horká má být i neděle. Podle výhledu ČHMÚ budou nejvyšší denní teploty v neděli dosahovat 32 až 37 stupňů Celsia. Přibývat začne jen přechodně oblačnost a ojediněle se mohou objevit bouřky nebo přeháňky, zejména v Čechách.

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16 fotografií

Kdy skončí vedra?

Vedra by mohla polevit zřejmě až v polovině příštího týdne. Podle výhledu meteorologů by až ve středu mohla teplota klesnout pod 35 stupňů.

Bude ale nadále polojasno až jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle, postupně místy bouřky nebo přeháňky, s větší pravděpodobností v Čechách.

Nejnižší noční teploty se budou stále pohybovat kolem tropických hodnot, mezi 23 až 18 °C. Nejvyšší denní teploty pak meteorologové předpovídají do rozmezí 32 až 37 stupňů, až ve středu by mohlo být v Čechách 27 až 32 °C.

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Co dělat při vedrech a čemu se vyhnout

Český hydrometeorologický ústav také upozorňuje, že vysoké teploty představují značnou zátěž pro lidský organismus a zvyšují riziko přehřátí i dehydratace. Pro zmírnění dopadů veder doporučuje dodržovat pitný režim a zvýšit příjem neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.

Lidé by měli omezit tělesnou zátěž zejména v poledních a odpoledních hodinách. Meteorologové také varují před ponecháváním dětí nebo zvířat na přímém slunci a v zaparkovaných automobilech.

Pražští hygienici doporučují v horkých dnech zatáhnout žaluzie, větrat hlavně brzy ráno, vyhledávat chladnější místnosti v bytě či domě a nosit lehké oblečení z přírodních materiálů. Lidé by ve vedrech neměli vařit teplá jídla, péct, žehlit ani vykonávat jiné činnosti, které produkují teplo.

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Zchladit se lze nejen u vody nebo v lese. Ve městech mohou během horkých dnů posloužit také muzea, knihovny, klimatizovaná nákupní centra, fontány, parky nebo některé klimatizované prostředky veřejné dopravy.

7 tipů, jak přežít tropy

  • Nesprchujte se ledovou vodou. Lépe poslouží vlažná sprcha, která tělo ochladí bez zbytečného šoku.
  • Nepřehánějte to se zmrzlinou. Ledové nápoje a jídla ochladí jen na chvíli, pak mohou pocit horka naopak zesílit.
  • Pijte hlavně vodu. Vhodné jsou také minerálky, slabé čaje nebo ředěné džusy. Sladké limonády a alkohol nejsou ideální.
  • Přes den nevětrejte. Okna otevírejte hlavně večer, v noci a brzy ráno. Přes den je lepší zatáhnout závěsy a držet teplo venku.
  • Ochlaďte byt odpařováním vody. Pomoci mohou mokré ručníky nebo napuštěná vana a umyvadlo.
  • S alkoholem opatrně. V horku zatěžuje organismus a může zvyšovat riziko kolapsu.
  • V neklimatizovaném autě mějte dostatek vody. Na delší cestu se doporučují alespoň dva litry na osobu. Vodu lze využít nejen k pití, ale i k ochlazení těla nebo interiéru vozu.
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