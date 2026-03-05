Bude se točit Metoda Markovič: Zenker, Vorel, nebo Vocásek? Jaké vrahy dopadl

Televize Nova potvrdila vznik další řady oceňovaného seriálu Metody Markovič, bližší informace však zatím tají. „Jako scenárista jsem už od začátku rozvrhl případy na čtyři série,“ prozradil Jaroslav Hruška, který za scénář k Hojerovi získal Českého lva a další ocenění. Komu by se v pokračování chtěl věnovat, neřekl.
Skutečný kriminalista Jiří Markovič, kterého v seriálech představuje herec Petr Lněnička, byl oceňován pro svůj civilní, lidský přístup, jímž dokázal z vrahů dostat přiznání a dotáhnout případy do konce. V roce 1986 se stal šéfem pražské mordparty.
Kromě spartakiádního vraha Straky a sadisty Hojera se významně podílel na dopadení dalších vrahů. Toto jsou nejznámější případy a nejstrašnější vrazi jeho kariéry.
Sadista Tekverk policii pomohl
V červnu 1979 stál Markovič nad ubodanou ženou v pražských Letňanech a přišel tam za ním letecký inženýr Vladimír Tekverk. Vyšetřovateli oznámil: „Jsem sadista a ode dneška i vrah.“
Tekverk nevypadal jako sadistický pachatel. V jeho životě dosud nic nenaznačovalo, že by se dal na dráhu zločinu. Jen on sám věděl, že v něm doutnají sadistické sklony. Že když vidí krásnou ženu, těžko odolává nutkání zabíjet. Že nůž, který si s sebou nosí do práce „na svačinu“, může mít i jiné využití. „Ale ve skrytu duše jsem věděl, že je to jinak. Že počítám s tím, že se nůž hodí k rozpárání ženy. Ale také jsem si pořád říkal, že tohle se nikdy nestane, že se ovládnu,“ vylíčil později.
Přiznání ke zločinu a později i k dlouho skrývané deviaci nevedlo jen k odsouzení Tekverka na 25 let, ale také ke zrodu zvláštního a pro okolí nepochopitelného vztahu mezi Markovičem a vrahem.
Vojtěch Kotek v roli sadistického vraha inspirované skutečným vrahem Tekverkem
Markovič později uvedl, že se od Tekverka naučil o sadismu víc, než kolik mu dalo studium. Navštěvoval ho ve vězení a když Tekverka po 18 letech (a prodělané kastraci) pustili na svobodu za dobré chování, vedly jeho první kroky za Markovičem.
Postava vraha Tekverka se už v sérii Metoda Markovič objevila, hrál ji Vojtěch Kotek. „Je to postava velmi komplikovaná,“ popsal Kotek a zmínil i paradox vrahovy osobnosti: svou deviaci si uvědomuje, chce ji nějakým způsobem potlačit, zároveň mu ale jeho porucha neumožňuje mít soucit nebo cítit lítost.
Vraždy dvou dívek v Prokopském údolí
Jiný zajímavý Markovičův se odehrál dávno předtím, v létě 1968. Dvě třináctileté kamarádky, Jana Unčovská a Jarmila Kamenovová, se vypravily z Jinonic na koupaliště do Prokopského údolí. A někdo je zastřelil.
Vyšetřování tehdy pod Markoviče nespadalo, byl tehdy u policie teprve dva roky. Dvojnásobnou vraždu se vyšetřit nepodařilo, v listopadu 1968 byl případ odložen.
V roce 1974 se objevila stopa. Policisté tehdy pátrali po pachateli ozbrojeného přepadení pošty na Těšnově a k výslechu si mimo jiné pozvali muže jménem František Zenker. Ten sice odmítl, že by měl něco společného s loupeží, zato se přiznal, že před lety zabil dvě dívky v Prokopském údolí. Ale než dorazil obhájce, Zenker si všechno rozmyslel. Navíc líčil některé okolnosti z „Prokopáku“ jinak, než odpovídalo policejním závěrům. Tak ho kriminalisté pustili.
Markovičovi, který tou dobou seděl ve vedlejší kanceláři, však jeho výpověď nešla z hlavy. A když se v roce 1980 stal vyšetřovatelem, k případu se vrátil. Podařilo se mu najít Zenkrova známého, který si v roce 1968 všiml, že Zenker za cihlou ve zdi v domácí prádelně ukrývá zbraň. Vyslechl i další jeho přátele a známé a také lidi, kteří se tehdy pohybovali poblíž místa činu. Pak si s kolegy dojel pro Zenkera. Ten se nejdřív snažil kličkovat, ale pak „praskl“.
„Myslím, že byl v tu chvíli skoro rád, že o tom může s někým mluvit,“ říká Markovič v knize Lovec přízraků. Proč Zenker vraždil? Tehdy 18letý mladík si chodil do Prokopského údolí zastřílet, z pistole pálil na strom s namalovanou turistickou značkou. Jana Unčovská vstoupila do balistické dráhy vypálené střely. Aby ho neprozradila, vystřelil na ji ještě jednou. „Rychle jsem k ní šel. A najednou se přede mnou objevila ještě jedna holka. Kamenovová! Oba jsme strnuli a koukali na sebe. Překvapení bylo vzájemné. Z jejího šokovaného obličeje jsem pochopil, že i ona mě poznala. Že pokud nevystřelím, tak uteče a udá mě. Tak jsem zamířil i na ni,“ přiznal později Zenker.
Za dvojnásobnou vraždu dostal nejprve 15 let vězení, odvolací soud mu trest zpřísnil na 25 let. Ve vězení se stal věřícím, dal se pokřtít, a když za dobré chování dostal vycházku, vzal farářku československé církve husitské na procházku. Do Prokopského údolí.
Strašlivý otec chtěl zabít vlastní děti
Jiří Markovič proslul jako vyšetřovatel, který nikomu – ani pachatelům nejhorších zločinů – nepřál nic zlého. V jednom případě ale přivedl před spravedlnost vraha, o němž řekl, že trest smrti u něj byl na místě. Možnost nápravy u něj žádnou neviděl. Jan Tvrdík byl popraven v roce 1980. Co spáchal?
Tvrdík byl muž velmi surové povahy. První trest dostal ještě jako náctiletý. Kradl, pil, bil se… Když se oženil, zakoušela jeho rodina martyrium. Nejvíc nesnášel tchyni, se kterou bydleli. Prý na něj pořád nasazovala. Když se jednou ocitl zase v kriminále, našla si za něj manželka náhradu. A tak se rozhodl pomstít.
„Šel jsem k bytu… na Opatov. Zahlíd’ jsem, že jde do baráku tchyně, a došlo mi, že Blanka má noční, takže děti bude hlídat bába. A tam mě to napadlo, že bych tam mohl všechno vymlátit…“ citoval jeho slova dokument Českého rozhlasu.
Tchyni hodlal umlátit, dětem uřezat hlavy. Až by se manželka vrátila z noční, nechal by ji nejdřív spatřit své zavražděné děti, až pak ji chtěl zabít. Dopadlo to ale trochu jinak. Tchyni zavraždil, děti ve věku 8 a 4 roky pobodal. Předstíraly, že jsou mrtvé, aby si zachránily život. Na manželku už Tvrdík do rána nepočkal, odešel z bytu. Mrtvou matku a zraněné děti našla žena po návratu z práce.
Tvrdíka policie dopadla během několika hodin. Svou vinou se netajil, ale ani neprojevil žádnou lítost. Znalci ho označili za mimořádně nebezpečného člověka, u kterého je recidiva velmi pravděpodobná. Byl popraven na Pankráci v listopadu 1980.
I tento případ se dostal do první série Metody Markovič, tvůrci ho vyprávěli především pohledem dětí. Chlapeček školního věku a jeho mladší sestřička popisovali, co jim tatínek dělal, aniž by v záběru byla jediná kapka krve.
Ztracená kuchařka a vykastrovaný primitiv
Metoda Markovič: Straka připomíná i to, že násilní sexuální devianti podstupovali kastraci. Ne vždy to ale pomohlo ukončit jejich trestnou činnost. Antonín Vorel měl kvůli opakovaným sexuálním útokům na ženy v roce 1978 kastraci už za sebou, když v noci potkal v pražských Hodkovičkách bloudící starší ženu.
Případ 64leté Marie, salátářky v Lucerně, začal stěhováním. Z bytu v centru Prahy se kvůli stavbě metra museli s manželem odstěhovat na Jižní Město. Cesta s mnoha přestupy na okraj města pro ni byla kamenem úrazu. Cestou z odpolední směny několikrát zabloudila.
Stejně tak osudnou noc 24. listopadu 1978. Z nočního autobusu 504, kterým vůbec neměla jet, vystoupila na konečné v Hodkovičkách. „A vzala to tou nejhorší cestou, jakou si vůbec mohla vymyslet, šla do lesa,“ konstatoval Markovič ve videoreportáži iDNES.cz z roku 2018.
Fotografie z policejní rekonstrukce případu vraždy Marie Jandové v Hodkovičkách, kterou spáchal Antonín Vorel.
Dva muži ji sledovali od refýže až k rybníku, na jeho hrázi ji přepadli. 27letý Václav Petráň měl v úmyslu ji přepadnout, praštit po hlavě a okrást. Jeho známý z ubytovny 24letý Antonín Vorel dostal ale jiný nápad. Když viděl ženu ležet na zemi, začal ji nejdřív rukama rdousit, poté škrtit kabátem, rozřízl jí šaty a pokusil se s ní mít styk. To se mu nepovedlo, tak ji ubodal.
Když mu soudce Městského soudu v Praze vyměřil trest smrti, Vorel se na něj chtěl vrhnout. Esenbáci ho museli držet, aby soudci neublížil. „Soudce měl štěstí, že mě fízlové přeprali. Mohl být další mrtvý,“ tvrdil odsouzenec.
„Poprava? U člověka jako byl Vorel, bych to nazval spíš porážkou zvířete. Vždyť Vorel jednal zcela pudově, nepřemýšlel v přítomném ani v budoucím čase,“ komentoval vynesený trest smrti vyšetřovatel případu Jiří Markovič. Podle posudků měl Vorel IQ 76 nebo 78.
Později se dočkal zmírnění trestu na 25 let ve vězení. Do psychologického posudku mu znalci napsali, že trpí sadismem - vrozenou deviací, která snížila jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti. Z vězení, kde se pokusil o sebevraždu, po propuštění z výkonu trestu zamířil do psychiatrické nemocnice. Na stejné místo, kde ho kdysi vykastrovali – do Horních Beřkovic.
Případem vraždy ztracené kuchařky se inspirovali scenáristé seriálu Malý pitaval z velkého města v epizodě nazvané Kuchařinka.
Brutální vrah Vocásek unikl popravě o chlup
Markovič stál také za dopadením vraha Zdeňka Vocáska, brutálního vraha s IQ 77, který je nejdéle vězněným člověkem v České republice. Spáchal v roce 1987 dvě vraždy, předtím se o jednu pokusil. Počínal si velmi drsně - při jednom z útoků použil kladivo, šroubovák a půllitr.
Vocásek se do dějin českého zločinu zapsal díky shodě náhod, která nebyla v jeho režii. Měl dostat trest smrti, na poslední chvíli ho ale zachránila změna režimu po sametové revoluci. Ještě začátkem prosince 1989 mu prezident Gustav Husák zamítl milost a 27. prosince mu trest smrti potvrdil Městský soud v Praze. Dva dny poté se ale stal prezidentem Václav Havel a trest smrti byl dočasně pozastaven. A následně úplně zrušen. Vocáskův verdikt se tak změnil na doživotí.
Brutální vražda U Dvou koček
Méně známým případem, který popsali Markovič s Šulcem ve společné knize, je brutální vražda v restauraci U Dvou koček v centru Prahy. Stala se v únoru 1981 a na první pohled vypadala jako zpackané přepadení. Až na jednu maličkost: kromě pár lahví vína chyběly i kuchařovy ruce.
Jeho tělo objevil uklízeč hned po ránu. Uřezané ruce chyběly, neznámí pachatel nebo pachatelé si je vzali s sebou. Useknuté paže se později objevily u říčky Rokytky. Příčinou smrti bylo ubití, zřejmě tyčí. Ruce vrah oddělil sekyrou, která byla součástí kuchyňského vybavení.
V případu se kriminalistům nejdřív nedařilo, ještě po třech letech neměli žádnou kloudnou stopu. U Dvou koček se pěstoval karban, také se tu různě kšeftovalo, tak mohla být vražda i pomstou za nějaký nedodržený slib nebo neprovedený obchod.
V roce 1984 se ale podařilo znovu vyslechnout prostitutku Petru, která dřív poskytla zásadní alibi recidivistovi, jehož policisté po vraždě také vyslýchali. Byl to Jiří Doležal, její druh. A také pasák, který ji často bil. I smyšlené alibi mu prý poskytla proto, že se ho bála. „Ano, šlapala pro mne. Když byla drzá, odmlouvala, dal jsem jí přes držku,“ okomentoval jejich vztah později Doležal.
Jeho družka si dodala odvahy zničit mu smyšlené alibi jen díky tomu, že v té době byl bezpečně pod zámkem - odpykával si 6 let za znásilnění. „Byl to opravdový psychopat,“ vzpomínal na něj plukovník Jiří Markovič.
Žena prozradila policii i jeho kumpány a soud jim vyměřil nepodmíněné tresty za rozkrádání republiky. Sám Doležal dostal za brutální vraždu trest smrti. Jenže nikdy nebyl vykonán. Nadřízený soud později trest zrušil a Doležal mezitím zemřel ve vězeňské nemocnici, rok před revolucí. Oficiálně je tak vražda U Dvou koček dodnes nevyřešená.
Markovič a orlické vraždy
Vyšetřovatel Markovič se podílel i na dopadení jiných pachatelů. Mezi nejznámější patří kauza orlických vražd. Diváci polodokumentárním seriálu České televize Devadesátky, který vychází ze skutečných případů 90. let, si určitě vzpomenou na přetahovanou pražských a středočeských kriminalistů, čí případ vlastně je. Odstartovali ho v Praze a právě Markovič byl člověkem, který stál u otevírání prvního sudu.
Kvůli místu nálezu těl v Orlické přehradě si ale případ převzali Středočeši, spadající pod šéfa Josefa Douchu. Markovičův podřízený a jeho pozdější nástupce v čele pražské mordparty Josef Mareš měl svému nadřízenému za zlé, že se případu vzdal. „Já jsem ho prodal Douchovi za flašku rumu,“ vzpomínal Markovič v knize Kriminalista na okolnosti převzetí kauzy. Dodal ale, že vzhledem k místu nálezu byl případ skutečně Středočechů, i když se první pitva ještě prováděla v Praze.
|
V případu šesti vražd padly vysoké tresty. Ludvík Černý dostal doživotí, Vladimír Kuna 25 let, Karel Kopáč 21 let. Poslední jmenovaný, považovaný za mozek celé skupiny, byl v době spáchání zločinů na vozíku a ve vězení se oběsil. Případ orlických vražd se dostal loni do popředí i díky soutěžní reality show Zrádci, které se účastnila i Jiřina Hofmanová – vyšetřovatelka, která Kopáče vyslýchala.