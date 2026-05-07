„Rozhodli jsme se v koalici, že na čtvrtek svolávám schůzi, která má název Stanovisko vládní koalice ke konání sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice,“ řekl předseda Sněmovny. Schůze má začít od 13:30, aby se ještě předtím uskutečnila plánovaná jednání výborů. Okamura předpokládá, že odpoledne už Sněmovna bude hlasovat o navržených usneseních.
Koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Debatu o sjezdu inicioval právě Okamura.
|
„Jděte do pr...,“ ujely nervy Fialovi z SPD. Nebyl moc v kondici, naznačil Rakušan
Opozice projednávání tohoto bodu naopak kritizuje, podle ní se toto jednání nemělo ani konat. Opoziční poslanci v předchozí debatě poukazovali na to, že sudetoněmecké krajanské sdružení se už vzdalo veškerých nároků, a rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci Alternativy pro Německo nebo rakouských Svobodných, s nimž SPD spolupracuje.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po únorovém jednání v Bavorsku s tamním premiérem Markusem Söderem řekl, že avizovaná akce sudetských Němců v Brně je občanská iniciativa a že vláda se jí nijak nehodlá zabývat. Nyní ale tvrdí, že nepovažuje chystaný sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně za šťastný a doplnil, že za vládu se akce nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.
|
Špatný signál a pokrytectví. V Bavorsku kritizují postoj k sudetoněmeckému sjezdu
Předák sudetských Němců Bernd Posselt řekl bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu BR, že sjezd se v Brně určitě uskuteční. Také David Macek z organizace Meeting Brno, která zástupce sudetských Němců do Brna pozvala, míní, že sjezd se uskuteční, i kdyby dolní komora vyzvala k jeho zrušení.
V pátek v 09:00 má začít další mimořádná schůze svolaná z popudu koalice. Má schvalovat novely zákonů o státní sociální podpoře a o sociálních službách. První předloha zejména odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu. Druhá novela navrhuje kromě jiného zavést předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Okamura v případě těchto dvou zákonů předpokládá, že se obě předlohy podaří schválit zhruba během hodiny.
|
5. května 2026