Noční debata nestačila. Okamura svolal ke sjezdu sudetských Němců další schůzi

Autor:
  15:14
Sněmovna bude příští čtvrtek na mimořádné schůzi pokračovat v debatě o sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi svolal předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) z podnětu vládní koalice. Poslanci se k tématu vrátí poté, co úterní jednání přerušili po půlnoci. Další mimořádná schůze proběhne v pátek, kdy mají být schvalovány dvě sociální předlohy.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory...
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...
Český ministr školství Mikuláš Bek a šéf sudetskoněmeckého krajanského sdružení...
Předseda Sudetoněmeckého zemského spolku Bernd Posselt při pietní akci k 70....
6 fotografií

„Rozhodli jsme se v koalici, že na čtvrtek svolávám schůzi, která má název Stanovisko vládní koalice ke konání sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice,“ řekl předseda Sněmovny. Schůze má začít od 13:30, aby se ještě předtím uskutečnila plánovaná jednání výborů. Okamura předpokládá, že odpoledne už Sněmovna bude hlasovat o navržených usneseních.

Koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Debatu o sjezdu inicioval právě Okamura.

Opozice projednávání tohoto bodu naopak kritizuje, podle ní se toto jednání nemělo ani konat. Opoziční poslanci v předchozí debatě poukazovali na to, že sudetoněmecké krajanské sdružení se už vzdalo veškerých nároků, a rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci Alternativy pro Německo nebo rakouských Svobodných, s nimž SPD spolupracuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po únorovém jednání v Bavorsku s tamním premiérem Markusem Söderem řekl, že avizovaná akce sudetských Němců v Brně je občanská iniciativa a že vláda se jí nijak nehodlá zabývat. Nyní ale tvrdí, že nepovažuje chystaný sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně za šťastný a doplnil, že za vládu se akce nikdo nezúčastní. Premiér doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.

Předák sudetských Němců Bernd Posselt řekl bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu BR, že sjezd se v Brně určitě uskuteční. Také David Macek z organizace Meeting Brno, která zástupce sudetských Němců do Brna pozvala, míní, že sjezd se uskuteční, i kdyby dolní komora vyzvala k jeho zrušení.

V pátek v 09:00 má začít další mimořádná schůze svolaná z popudu koalice. Má schvalovat novely zákonů o státní sociální podpoře a o sociálních službách. První předloha zejména odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu. Druhá novela navrhuje kromě jiného zavést předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Okamura v případě těchto dvou zákonů předpokládá, že se obě předlohy podaří schválit zhruba během hodiny.

5. května 2026
