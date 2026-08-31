Od začátku letošního roku si dosud tuzemské nehody vyžádaly 276 obětí. Za prvních osm měsíců roku 2025 jich bylo o 11 méně.
Nejtragičtějším dnem roku je zatím prázdninové pondělí 27. července, kdy na silnicích zemřelo šest lidí. V srpnu pak bylo ve dvou případech pět obětí. Vždy šlo o sobotu, konkrétně 1. a 22. srpna.
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Srážka auta s autobusem na Chomutovsku za sebou nechala tři mrtvé
Jednou z nejvážnějších prázdninových nehod byla ve středu 19. srpna srážka osobního automobilu a autobusu u obce Pětipsy na Chomutovsku, při které zemřeli tři lidé. Šlo o pasažéry osobního vozidla.
Zatím dvě poslední smrtelné nehody se podle dostupných informací staly v neděli. Nejprve krátce po 02:00 zemřel dvaapadesátiletý řidič poté, co ve Starém Městě u Frýdku-Místku v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku a narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn na Domažlicku pak po poledni zemřel cizinec, který se svým vozem narazil do stromu.