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O prázdninách zemřelo při dopravních nehodách téměř sto lidí, nejvíce za pět let

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  15:50

Na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z D1 na D5 došlo k vážné dopravní nehodě. (7. června 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku, při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Vyplývá to z policejních statistik a zjištění ČTK. Prázdninová bilance je počítaná od 1. července.

Od začátku letošního roku si dosud tuzemské nehody vyžádaly 276 obětí. Za prvních osm měsíců roku 2025 jich bylo o 11 méně.

Nejtragičtějším dnem roku je zatím prázdninové pondělí 27. července, kdy na silnicích zemřelo šest lidí. V srpnu pak bylo ve dvou případech pět obětí. Vždy šlo o sobotu, konkrétně 1. a 22. srpna.

Srážka auta s autobusem na Chomutovsku za sebou nechala tři mrtvé

Jednou z nejvážnějších prázdninových nehod byla ve středu 19. srpna srážka osobního automobilu a autobusu u obce Pětipsy na Chomutovsku, při které zemřeli tři lidé. Šlo o pasažéry osobního vozidla.

Zatím dvě poslední smrtelné nehody se podle dostupných informací staly v neděli. Nejprve krátce po 02:00 zemřel dvaapadesátiletý řidič poté, co ve Starém Městě u Frýdku-Místku v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku a narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn na Domažlicku pak po poledni zemřel cizinec, který se svým vozem narazil do stromu.

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