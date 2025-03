Buď malé školky nebo velké školy. Tam je zájem o ředitelskou funkci větší

V porovnání s rokem 2018, kdy dělala inspekce tematickou zprávu zaměřenou na konkurzy ředitelů naposledy, se průměrný počet uchazečů o funkci ředitele malých i velkých středních i základních škol zvýšil. U velkých mateřských škol průměrný počet zájemců klesl.

O funkci ředitele v základních školách do 180 žáků se ucházelo v období od září 2023 do konce loňského roku v průměru 2,18 uchazeče, ve větších školách 2,88 uchazeče.

U středních škol do 180 žáků se jednalo v průměru o 1,78 uchazeče, u větších škol o 2,61 uchazeče. U mateřských škol byla situace opačná, na funkci ředitele školek do 180 dětí se hlásilo 2,18 lidí, u větších 1,81 uchazeče.

Průměrný počet uchazečů se zvýšil

V porovnání s rokem 2018 se průměrný počet uchazečů o funkci ředitele střední školy i základní školy zvýšil. Zatímco v roce 2018 se o vedení malé základní školy ucházelo v průměru 1,97 uchazeče, nyní to bylo 2,18 zájemce.

U větších ZŠ se průměrný počet uchazečů o post ředitele zvýšil o jednu desetinu na 2,88 zájemce. U velkých středních škol se průměrný počet zájemců zvýšil z 1,95 uchazeče na 2,61, u malých SŠ se jejich průměrný počet zvýšil o 11 setin na 1,78 uchazeče. V malých mateřských školách stoupl průměrný počet zájemců o jednu desetinu na 2,18 uchazeče, u velkých školek klesl z 2,05 na 1,81 zájemce.

Průměrně méně uchazečů se přihlásilo podle inspekce do konkurzů například v okresech Liberec, Plzeň, Příbram, Olomouc, Zlín, Vsetín či například Kolín. V těchto okresech se přihlásilo do konkurzů v průměru 1,3 až 2,05 uchazeče.

Například na Frýdecko-Místecku se přihlásilo do konkurzu v průměru více než pět lidí. Na průměrný počet přihlášených uchazečů na ředitele v jednotlivých krajích má velký vliv, na jakých školách se konkurz konal, například jejich velikost či to, zda se jedná o školu běžnou nebo speciální, uvedla inspekce.

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Do téměř dvou pětin konkurzů se přihlásil jeden uchazeč, do čtvrtiny dva. Vyplývá to ze zprávy České školní inspekce, v období od září 2023 do konce roku 2024 se uskutečnilo 1611 konkurzů na ředitele školy.

Více než polovina se konala v souvislosti s koncem funkčního období ředitele, necelá čtvrtina souvisela s odchodem do důchodu. Průměr počtu uchazečů přihlášených do konkurzu byl 2,3. Do dvou procent konkurzů se nepřihlásil žádný uchazeč.

Na nedostatek zájemců o pozici ředitelů škol upozorňovali experti i dříve, kandidáty podle nich odrazuje administrativní zátěž, nízká podpora zřizovatele školy nebo výběrové řízení, které považují za netransparentní. Vyplývá to ze studie organizace Učitele naživo, kterou pro ni zpracovala společnost PAQ Research.