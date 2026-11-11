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To Zůna, vláda o tom nejednala, řekl Babiš k české absenci na cvičení v Polsku

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  18:54
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Premiér Andrej Babiš přijíždí na společné jednání vlád Česka a Slovenska. (10....

Premiér Andrej Babiš přijíždí na společné jednání vlád Česka a Slovenska. (10. listopadu 2026) | foto: ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na předávání státních vyznamenání ve...
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Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu 2026)
Prezident Petr Pavel přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše. (11. listopadu...
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O neúčasti českých vojáků na cvičení v Polsku vláda nejednala. Je to v kompetenci armády a jde o záležitost ministra obrany Jaromíra Zůny, řekl dnes premiér Andrej Babiš před odletem na neformální summit Evropské unie v Dublinu.

O neúčasti českých vojáků na cvičení v Polsku Zůna vládu neinformoval, řekl Babiš v podvečer novinářům na letišti v pražských Kbelích před odletem.

„My jsme to na vládě neřešili, vůbec o tom nepadlo ani slovo, je to záležitost pana ministra obrany,“ řekl. „Je to čistě v kompetenci armády,“ dodal premiér.

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Prezident Petr Pavel před dnešním jednáním s Babišem řekl, že nepovažuje za šťastnou neúčast českých vojáků na cvičení Koalicja 26.2., kde mají armády 11 evropských zemí v příštích dvou týdnech v Polsku trénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká republika by se takového úsilí měla účastnit, řekl prezident.

O české neúčasti napsaly v pondělí servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník s odkazem na vyjádření předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury na Facebooku. Okamura v pondělí po jednání koaliční rady uvedl, že v koalici je shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny a ani nebudou na Ukrajině.

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Pavel neví, co bylo důvodem, proč se vojáci nemají účastnit. „Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ uvedl.

Okamura ve videu na Facebooku uvedl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda. „My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá ten náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní, ani se nebudou účastnit,“ řekl v pondělí předseda SPD novinářům.

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Serveru Aktuálně.cz později Okamura řekl, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. „Armáda ČR se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ dodal mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Vyplývá to podle něj ze zapojení do takzvané koalice ochotných.

Cvičení v Polsku podle Aktuálně.cz organizují Británie a Francie, jeho cílem je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení. „Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese - a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ citoval server britské ministerstvo obrany. Zúčastnit se má téměř 5000 vojáků, a to z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska či Německa.

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