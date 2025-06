Na odstřel je Stanjura, kvůli bitcoinům hrozí otevřená válka stran, říká politolog

Padne vláda?

Z titulu prezidenta ne.

Jako že ji Petr Pavel podrží?

On má velkou tendenci tuto vládu držet a myslím si, že ji i podrží. Podle mě bude žádat, aby se urychleně jmenovala nová ministryně Eva Decroix a tvářilo se, že se nic neděje. Dle mě jsou dál na stole dva scénáře: buď Petr Fiala velice rychle obětuje Zbyňka Stanjuru a začne být nějak aktivní, nebo bude ještě varianta velmi rychlá, velmi odvážná, že se nám tady třeba zjeví Martin Kupka jako lídr ODS a ještě se udělá naprostá reorganizace vlády.

Jak velký problém je to pro současnou vládu?

Obrovský. Oba víme, že téma bitcoiny se bude protahovat, bude se o něm mluvit, tím pádem se znovu oživí téma „kampelička“ a velká část zklamaných voličů začne zvažovat, že k volbám nepůjdou a nebo odejdou ke Starostům.

Starostové jsou teď jazýček na vahách. Pokud vládu podpoří, jedou v průšvihu s ODS. A bez nich ztratí vláda sněmovní většinu 101 hlasů…

STAN teď dozajista pojede na nějakou schůzku s prezidentem. Protože jak říkáte, pokud by vládu položili, tak ta končí a stane se to, co s Piráty, když z vlády odešli. Otevřená válka na pravém středu. Tudíž si myslím, že STAN po jednání s prezidentem bude požadovat výměnu části vlády, možná jmenování jiného premiéra za ODS.

Mluvíte o rekonstrukci vlády. Kdo v ní je zralý na odstřel?

Pokud budou chtít zachránit Petra Fialu, tak ten bude muset obětovat Zbyňka Stanjuru. On sice tvrdí, že o transakci s bitcoiny věděl až opožděně, ale to může každý vnímat jako liknavost.

S tímhle scénářem mohou u prezidenta uspět?

Já si kuriozně myslím, že ten, kdo se momentálně nejvíc bojí pádu vlády, je Petr Pavel. Nechce posilovat Babiše, takže to nebude protahovat. Nemá rád nestabilitu. Zároveň má velmi blízko ke STAN, čili předpokládám, že jim vyhoví. STAN teď určitě licituje, jestli je pro ně výhodnější položit vládu a sázet na nejistotu, že je někdo za ten čin potrestá. Mají svoji kauzu Dozimetr, kterou nechtějí, aby jim třeba ODS připomínala. Takže oni teď možná budou chtít zmáčknout Petra Fialu a budou požadovat, aby udělal obměnu vlády. Dokonce mohou požadovat, aby odešel z vlády i premiér, protože už se ví – sám Fiala se tím pochlubil – že mu Blažek o těch bitcoinech říkal a že to vnímal jako historku.

Jak se může zachovat ODS?

Kauza samozřejmě bude dál žít svým životem a budou to ODS neustále připomínat. Vidím ještě jedno elegantní, ale odvážné řešení, jehož nevím, jestli je premiér schopen: mohl by říct – tomu já čelit nechci, cítím se naprosto nevinen, ale chápu, že situace je neudržitelná. Pověst máme jenom jednu - a odešel by. Jeho nominantem by se pak nabízel být Martin Kupka, a to ať už jako volební lídr ODS nebo ten, kdo dokončí premiérství.

Nezmínil jste ještě variantu menšinové vlády…

Teoreticky by mohli dovládnout v demisi, když se to tak vezme. Stačí to trošku protahovat. Nejprve by řekli, že rekonstruují vládu, řekli by si pak o důvěru, tu by třeba ani nedostali. A pořád dokola. Byla by to taková permanentní obměna vlády a opakovaného nevyslovení důvěry. Takhle by se to dotáhlo až do voleb.

Všechno ale bude záviset na tom, co bude chtít STAN…

STAN si určitě už dělá bleskový výzkum, jak by jejich voliči a potenciální voliči vnímali variantu, když ve vládě vydrží nebo když ji položí. A zvažují, co by to pro ně znamenalo. Je pravda, že oni by teoreticky mohli zvolit i variantu, že Vít Rakušan by odstoupil a nechal by je v tom hezky šplouchat.

Myslíte, že by Rakušan opustil vládu?

I tohle by teoreticky byla možnost. Vít Rakušan ví, že ho čekají už jenom nepříjemné věci. A to je zářijová kauza Dozimetr. Takhle by tu hru vlastně přepóloval, pokusil se z toho vyvinit a jakoby vzal tu odpovědnost na sebe. Za každý odchod z vlády je ale ta strana trestána.