Novinářům to ve středu na tiskové konferenci na veletrhu For Arch sdělil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Na komplexní renovaci rodinného domu si bude nově možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 000 korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 000 korun.
Banky a stavební spořitelny mohou v rámci vyhlášené výzvy poskytnout domácnostem bezúročné úvěry až za 50 miliard korun, a to do 31. října 2029 nebo do vyčerpání alokace. Peníze podle Červeného poskytnou zapojené finanční instituce, protože stát takové prostředky nemá k dispozici. Z národního rozpočtu budou financovány nulové úroky a roční procentní sazba nákladů (RPSN).
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„Celkově se předpokládá, že v dlouholetém horizontu český stát po dobu pěti, deseti, 15 až 20 let - podle toho, jaký máte typ úvěru - zaplatí cca. 16 miliard korun. To je z pohledu státu dobrá investice,“ dodal Červený. Podle něj má dotaci schválenou také dalších 1000 žadatelů z programu NZÚ Light pro zranitelné domácnosti. Podle dřívějších informací stát na přímé dotace z programu vyčlení dvě miliardy korun z Modernizačního fondu.
O kompenzaci úroků a nákladů úvěru z programu NZÚ mohou požádat majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Podpořit lze dílčí i komplexní renovace rodinných a bytových domů. Bezúročným úvěrem je možné financovat opatření, která přímo snižují energetickou náročnost budovy. Jde například o zateplení, výměnu zdroje vytápění, instalaci fotovoltaiky, úsporný ohřev vody, větrání s rekuperací nebo využití tepla z odpadní vody. Spolu s nimi lze doplňkově podpořit také zelené střechy nebo systémy na využití srážkové vody.
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Bezúročný úvěr domácnosti oslovil, chystají renovace za více než dvě miliardy
Největší zájem je podle ředitele Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petra Valdmana o zateplení. To má zároveň největší podíl na celkové úspoře energie u domu. „Významnou část úsporných opatření tvoří i výměny zdrojů tepla či domácí fotovoltaické elektrárny,“ řekl Valdman.
Bezúročné úvěry podle energetického experta ekologického Hnutí Duha Karla Polaneckého osloví zejména žadatele o renovace bytových domů. U těch může být funkční například v kombinaci s bonusem pro nízkopříjmové domácnosti. Podmínkou je ovšem dostatečný rozpočet programu, ze kterého se vedle úroků hradí i finanční bonusy. Hnutí podle něj proto doporučuje navýšit roční rozpočet programu NZÚ na deset miliard korun.
„Vzhledem k růstu velkoobchodních cen plynu v důsledku pokračování války v Íránu je třeba posílit roli NZÚ Light, podobně jako tomu bylo během energetické krize v roce 2022,“ řekl Polanecký ČTK.
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Nová zelená úsporám 2026: bez renovačního pasu úvěr nemusí vyjít dobře
Ředitelka aliance Šance pro budovy Marta Gellová sdělila ČTK, že bezúročné úvěry jsou důležitým krokem pro zvýšení počtu renovací budov. Nemělo by se ale jednat o konečný stav a do budoucna by měl být systém postaven na vícero nástrojích.
„Vedle bezúročných úvěrů vidíme prostor i pro další nástroje běžně využívané v evropských zemích, například daňové zvýhodnění renovací. Současně je třeba přehodnotit podporu NZÚ Light pro sociálně slabé domácnosti, více ji personalizovat, propojit se sociálním systémem a vysoké přímé dotace nahradit systémovými nástroji,“ sdělila Gellová.
Dříve mohli lidé z NZÚ čerpat i dotace. Červený zopakoval, že MŽP se rozhodlo jít primárně cestou bezúročných úvěrů, aby zajistilo kontinuální podporu z programu. Loni v listopadu ministerstvo NZÚ předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz.