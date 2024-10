„Evropa se snaží Rusko obklíčit.“ Jak český komunista tužil družbu v Moskvě

Buňka KSČM v Nymburce na sociální síti v pondělí večer zveřejnila příspěvek Zdeňka Milaty, ve kterém informuje o návštěvě Moskvy.

„Získal jsem mnoho podnětů pro další práci. Setkání byl přítomen generální tajemník KSČ Roman Blaško. Za druhou stranu se účastnili Nikolaj Zubrilin, poslanec Moskevské Dumy, tajemník MV KS RF. Sergej Timochov, vedoucí aparátu frakce KF RF v Moskevské Dumě. Tatjana Desjatová, předsedkyně Mezinárodní komise MV KS RF,“ stojí v příspěvku, ke kterému je také přiložena fotografie.

Výsledkem pracovního jednání v rámci stranické práce bylo podle Milaty naplánování akcí k upevnění přátelství mezi oběma zeměmi. Milata na svém facebookovém účtu také zveřejnil průběh cesty, který dokládal snímky či videi.

Mimo jiné se pochlubil, že estonské hranice do Ruska překročili v neděli ráno. V pondělí pak také zveřejnil video, kde posílá zdravici. „Zdravím vás tady z Moskvy, u zdi moskevského Kremlu, u památníku obětí válek. Bude to za chvíli 80 let od konce druhé světové války, kdy prakticky celá Evropa bojovala proti tehdejšímu Sovětskému svazu a trpěla pod bídou nacistické okupace,“ říká mimo jiné ve videu.

Pozdravit spolustraníky z Ruské federace

V něm také mluví o tom, že v současné době se celá Evropa snaží Rusko obklíčit a vyvolat třetí světovou válku.

„Je to velice špatná doba. Je to velice špatné rozhodnutí,“ míní dále a zdůrazňuje: „Říkám, dost válek, chtějme mír, nechtějme nenávist a žádejme to, aby naše vlády byly vládami takovými, které nepřipustí válečné šílenství. Z Moskvy pro všechny lidi, kteří chtějí mír.“

Sám Milata redakci iDNES.cz řekl, že důvodem cesty do Moskvy byla jedinečná možnost pozdravit spolustraníky z Komunistické strany Ruské federace. „A protože byl vstřícný zájem z jejich strany, tak jsem přijal pozvání navštívit je na půdě Dumy,“ doplnil Milata s tím, že za KSČM navštívil bratrskou stranu pouze on.

„Na místě se připojil generální tajemník KSČ, soudruh Roman Blaško,“ pokračoval. Na dotaz, zda mu vedení strany cestu schválilo, poznamenal, že je to jeho soukromá cesta.

Zdeněk Milata - Mnoho lidí se ptá co jsem přivezl přátelům z KPRF. Zvolil jsem klasické dárky charakterizující naši vlast 4 2

„Naše strana nám cesty do zahraničí neschvaluje, v jiných stranách je to podmínkou pro výjezd? Setkání s regionální částí KPRF bylo dojednáno na mou žádost jako soukromá cesta předsedy okresního výboru strany. Požádal jsem o možnost pozdravit soudruhy během svého pobytu v Ruské federaci,“ doplnil.

Mluvčí KSČM Roman Roun iDNES.cz řekl, že cesta cesta do Ruské federace byla Milatovou soukromou aktivitou. „Během ní neoficiálně navštívil členy partnerské komunistické strany KPRF,“ dodal Roun.

„KSČM byla informována“

Jenže doma Milata čelí vyšetřování kvůli možnému spáchání trestného činu – Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Před několika dny Deník.cz upozornil na to, že Milata se v půlce prázdnin zúčastnil v Praze shromáždění na protest proti besedě ukrajinských vojáků se svými krajany žijícími v Česku.

Na sobě měl však triko s ohnivým písmenem Z, které je chápáno jako symbol ruské agrese na Ukrajinu. Na triku také žena mává vlajkou někdejšího Sovětského svazu. Sám Milata na Facebooku zveřejnil policejní předvolání, kde je vyzván k podání vysvětlení. K němu se měl dostavit v pondělí. Jenže ještě v úterý podle příspěvku na Facebooku dával na sociální sítě fotografie z Ruska.

Zdeněk Milata Tip na večeři: koňak Starý Krym, pivo od Dvou bobrů a špagety carbonare. 37 7

„KSČM byla informována o tom, že policie vyzvala pana Milatu k podání vysvětlení. V průběhu šetření se k věci vyjadřovat nebudeme,“ komentoval mluvčí KSČM.

Redakce iDNES.cz se obrátila na pražskou policii, zda se Milata k podání vysvětlení dostavil. „Policie České republiky není ze zákona oprávněna poskytovat informace ke konkrétním osobám,“ odpověděla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Policie Milatu vyzvala k podání vysvětlení. Sám Milata výzvu zveřejnil na Facebooku. | foto: Zdeněk Milata

Milata ohledně podání vysvětlení na policii řekl, že cestu plánoval tři měsíce dopředu. „Proto, když mě přišlo předvolání tak rychle, jsem upřednostnil cestu, která se plánovala dříve. Na všechny otázky z předvolání velmi rád odpovím po návratu. Věřím, že se nic za tu dobu nezmění,“ dodal.

Do Moskvy vyrazil i slovenský europoslanec

Média již v pondělí upozornila, že do Moskvy vyrazil také slovenský europoslanec Ľuboš Blaha. Ten rovněž zveřejnil video, ve kterém stojí před Kremlem a mluví o znepokojení nad údajnou rostoucí rusofobií. Slovenská opozice europoslancovu cestu kritizuje.

„Připomeneme si historickou pravdu, která zní, že fašismus a válka přichází ze západu, svoboda a mír přichází z východu,“ říká poslanec na záběrech. Blaha následně zdůrazňuje, že „my jsme Slované a nikdy nás nepřinutí nenávidět Rusy,“ aniž by přiblížil, kdo takový tlak vyvíjí.

Podle Blahy si „žádný jiný národ nevytrpěl tolik jako ten ruský“. Podle poslance se také žádný jiný národ tolik neobětoval pro Slováky během krvavé karpatsko-dukelské operace v roce 1944. Neúspěšné povstání proti nacistům trvalo od 8. září do 28. října 1944. Letos si tedy Slovensko připomíná 80. výročí tohoto boje.

Slováci zvolili Blahu ze strany Směr-SD premiéra Roberta Fica europoslancem letos v červnu. Ficova vláda po nástupu do úřadu loni na podzim změnila předchozí postoj Slovenska, které podporovalo Ukrajinu i dodávkami zbraní, a zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.