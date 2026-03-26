V rámci mimořádné kontrolní akce SZPI kontroluje maloobchodní prodej sušené mléčné kojenecké výživy s obsahem kyseliny arachidonové. U výrobků stanovuje přítomnost bakterie Bacillus cereus a jím produkovaného toxinu cereulid.
Inspekce narazila na probém u produktu Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, počátečního mléka pro děti od 0 do 6 měsíců v hmotnosti 800 g. Minimální trvanlivost výrobku je do 5. 11. 2027 s datem výroby 5. 11. 2025. Podle kódu sledovanosti potravina pochází z Nizozemska.
V hodnocené šarži zjistil laboratorní rozbor přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,50 mikrogramu/kg potraviny.
„Na základě doporučeného dávkování výrobku odpovídá tato hodnota expozici 0,018 µg na kilogram tělesné hmotnosti novorozence,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přitom stanovil hranici pro bezpečnou konzumaci toxinu na výši 0,014 µg/kg tělesné hmotnosti.
„SZPI doporučuje všem spotřebitelům, aby uvedená šarže potraviny nebyla konzumována,“ zdůraznil proto Kopřiva. O hodnocení rizika, které z překročení dávky vyplývá, inspekce požádala Státní zdravotní ústav.
Nebezpečný vzorek odebrali inspektoři u společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která v Česku provozuje síť lékáren Dr. Max. Prodej výrobku byl neprodleně zastaven. Pokud se potvrdí, že je potravina nebezpečná, bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení pokuty a proběhne došetření v zemi původu výrobku.
Laboratoří dosud prošlo v rámci kontrolní akce 126 vzorků sušených mléčných kojeneckých výživ. Za nevyhovující byl zatím označen jeden. Vyhodnocení všech dosud posuzovaných šarží je dostupné na portálu Potraviny na Pranýři a na webu SZPI.