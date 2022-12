Do Česka dorazil Nurofen. V lékárnách bude do několika dnů

Jaké množství dávek do Dr. Max dorazilo, nechtěl mluvčí komentovat. „Myslím, že číslo není důležité, protože to množství, které jsme dostali, by bylo v normálních podmínkách naprosto dostatečné. Možná by se ani nespotřebovalo,“ poznamenal Michal Petrov.

Atmosféra posledních týdnů však podle něj vyvolává u řady lidí pocit, že se musí předzásobit. Apeluje proto na pacienty, aby byli rozumní a mysleli na lidi, kteří lék akutně potřebují.

Měli jste v poslední době problém se sháněním Nurofenu? Ano 61 %(314 hlasů) Ne 39 %(205 hlasů)

Petrov uvedl, že dětský sirup Nurofen je nyní v distribučních centrech a tento týden ho postupně naskladňují do lékáren, aby bylo zásobování nastavené rovnoměrně napříč Českem. Část by měla být dostupná i na e-shopu.

Informaci potvrzují také lékárny EUC. „Včera (v úterý, pozn. red.) došlo k uvolnění daného přípravku do distribuce a po naskladnění by v následujících dnech mělo dojít k dodání do lékáren,“ napsala mluvčí Eva Pánová.

Vlastimil Válek @vlvalek Potvrzuji, že dětský Nurofen už je v ČR a distributoři jej začali zavážet do lékáren. Je ho dost, přesto apeluji na všechny, aby ho hromadně neskupovali do zásoby. Situaci s léčivy @ZdravkoOnline řeší i ve spolupráci se @SUKLcz, @lekarnicicz a výrobci léčiv. https://t.co/I8wQAJAv0I oblíbit odpovědět

Tento týden očekávají dodávku Nurofen sirupu pro děti i v lékárnách Benu. „Mimořádná dodávka bude spravedlivě rozdělena mezi zákazníky, aby nedocházelo ke spekulativním nákupům. Naším cílem je dostat zboží plošně na trh, aby jej zákazníci měli na lékárnách dostupné v celé republice,“ uvedl mluvčí Marek Hubač.

Nákup 300 tisíc dávek Nurofenu s výrobcem nedávno domluvilo ministerstvo zdravotnictví. Reagovalo tak na celorepublikový výpadek léčiva. Množství, které nyní dorazilo, je částí, která měla být dostupná do Vánoc.

Už tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let, a čípky.

Nyní je v připomínkovém řízení novela zákona o léčivech, která by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu. Do sněmovny by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka mohla přijít za několik měsíců a platit nejdříve od roku 2024.