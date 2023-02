Stojí ve frontách zbytečně. Na pamětní tisícovce vydělá jen spekulant, říká expert

Překvapuje vás ten zájem?

Ani nepřekvapuje, ona se kolem toho udělá vždy senzace. Lidé dneska asi hledají, do čeho uložit peníze, ale toto není dobrý nápad. Počin to je ale pěkný, to bych zas nerad hanil. Líbí se mi připomenutí výročí i toho, že se bankovky kdysi kolkovaly.

Proč tedy nákup nedoporučujete?

Protože se těch tisícikorun vydává dvě stě tisíc. Ten náklad je příliš velký. Sběratelů je v Česku asi dvacet tisíc, včetně investorů do bankovek a mincí, z toho těch co sbírají vyloženě jen bankovky, budou tak tři tisíce. Každý z nich si jich může koupit hned několik.