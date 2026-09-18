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NÚKIB varuje před severokorejskou skupinou. Dokáže získat citlivé údaje

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  19:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andrew Brookes / ImageSource / ProfimediaProfimedia.cz

Kvůli aktivitám severokorejské skupiny WaterPlum mají být profesionálové v informačních technologiích i organizace obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Skupina se vydává za zaměstnavatele či náboráře a pod záminkou pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Na její činnost upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem, plyne, že skupina WaterPlum cílí na softwarové vývojáře a IT profesionály po celém světě. Aktéři se vydávají za společnosti v oblasti umělé inteligence či kryptoměn, za falešnými pracovními nabídkami jsou však kybernetické útoky.

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Aktivity skupiny byly zaznamenalo v Japonsko, Amerika, Evropě i další regiony. Analýza uvádí, že skupina WaterPlum napadla nejméně 30 tisíc zařízení ve více než 100 zemích a získala prostředky nebo přístupové údaje z více než 7000 kryptoměnových peněženek.

Aktéři skupiny WaterPlum podle analýzy při pohovorech uchazeče instruují, aby si stáhli a spustili škodlivé soubory umístěné na různých on-line platformách pro spolupráci softwarových vývojářů třeba za účelem vypracování programátorského úkolu.

„Kampaň je dalším příkladem zneužívání pracovních a náborových procesů k vedení kybernetických útoků. IT profesionálům i organizacím doporučujeme zvýšenou obezřetnost při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, ověřování pracovních nabídek a náborových procesů,“ doplnil NÚKIB.

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