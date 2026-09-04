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NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko
Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Macinka jednal na životním prostředí o plnění programu. Dorazil i Turek
Vicepremiér a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v pátek dorazil na ministerstvo životního prostředí. S vedením úřadu jednal o jeho agendě, dalším směřování i planění vládních programových priorit....
NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtů aplikace Signal. Stojí za tím podle úřadu aktéři napojení na Rusko.
IKEA snižuje ceny stovek produktů. Levnější mají být i oblíbené kuličky
Nábytkářský gigant IKEA od 1. září snižuje ceny 815 výrobků v Česku. Vedle nábytku a bytových doplňků zlevňuje také jídlo v restauracích. Osm masových kuliček se smetanovou omáčkou, hráškem a...
Rakouské dívky už ve škole nesmějí nosit šátek. Mladí socialisté se bouří
S novým školním rokem začíná v Rakousku platit zákaz nošení šátků ve školách pro dívky do čtrnácti let. Od pondělí nabude účinnosti ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgenlandu a o týden později ve...
Osobnost lídra i východní křivda pomáhají AfD k moci, líčí analytik z univerzity v Halle
Od našeho zpravodaje v Německu Strana AfD boduje s kandidátem, který nabízí pozitivní vizi, to je u ní novinka, říká v rozhovoru pro iDNES Premium k nastávajícím volbám v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko výzkumník Jan Niklas...
Může se zhoršit dostupnost zdravotní péče a prodloužit čekací doby, varuje ODS
Před zhoršením dostupnosti zdravotní péče pro pacienty a před prodloužením čekacích dob na zákroky kvůli centralizaci, kterou představilo ministerstvo zdravotnictví, varuje ODS. „Obáváme se, že ten...
Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince
Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z...
Peníze pošle táta. Falešný dárce tajně natočil Farage, jak chce obejít zákon
Britská protiimigrační strana Reform UK řeší další skandál spojený s jejím šéfem Nigelem Faragem. Televize Channel 4 zveřejnila záznam z investigativní operace, na kterém on i jeho vysoce postavený...
Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření
Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...
Vltavská kaskáda zvládne i bez deště plnit řeky měsíce, ujišťují vodohospodáři
Ve vltavské kaskádě je i přes extrémní hydrologické sucho vody dostatek. Orlická přehrada v pátek kvůli poklesu hladiny na 334,6 metru nad mořem sníží odtok a poprvé v historii využije Povodí Vltavy...
Rodinný dům se zahradou, garáží a velkorysým zázemím, Úsov ul. Mohelnická
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Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.
Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy
Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad Třy hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro...