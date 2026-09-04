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NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko

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  13:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Creative Commons

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtů aplikace Signal. Stojí za tím podle úřadu aktéři napojení na Rusko.

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NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko

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Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtů aplikace Signal. Stojí za tím podle úřadu aktéři napojení na Rusko.

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