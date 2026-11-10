Cílí na stát i jednotlivce. NÚKIB varuje před destruktivními kyberútoky z Ruska

Kybernetický destruktivní útok je útok v digitálním prostoru, jehož hlavním cílem není krádež dat ani finanční výkupné, ale například trvalé zničení dat, vyřazení systémů z provozu nebo fyzické poškození infrastruktury.
Dokument mimo jiné upozorňuje, že útočníci kromě cílených akcí provádějí také plošný průzkum internetu, při kterém automatizovaně vyhledávají slabě zabezpečená či neopravená zařízení bez ohledu na jejich majitele. Ovládnuté prvky, jako jsou routery nebo IP kamery, následně využívají pro další útoky. Zvláštní pozornost věnují zranitelnostem v e-mailových službách a klientech, kde využívají takzvané zero-click a half-click útoky, při nichž ke spuštění škodlivého kódu stačí pouhé přijetí nebo zobrazení zprávy.
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NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko
V oblasti počátečního přístupu zůstává dominantním způsobem takzvaný phishing, který útočníci přizpůsobují svým cílům. V kampaních zaměřených na státní instituce využívají vládní tematiky, pozvánky na akce nebo sdílení dokumentů. Jako konkrétní příklad zneužití úřad uvádí případ, kdy ruský aktér zneužil identitu českého ministerstva zahraničních věcí a zahraničním diplomatickým misím rozesílal e-maily jménem asistenta českého velvyslance z podvržené domény mav.cz.
Phishing se navíc šíří i přes komunikační aplikace jako Signal či WhatsApp, kde útočníci spoléhají na takzvané sociální inženýrství. Vydávají se například za technickou podporu a dokážou obejít i vícefaktorové ověřování.
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Policie i obrana používají bezpečnostní software, který je ve vlastnictví pěti Rusů
Analýza rovněž poukazuje například i na incidenty z letošního roku, kdy skupina APT28 ovládla i routery TP-Link v ČR, přičemž zneužila zranitelnost a neměněná výchozí hesla a přes napadené routery zachytávala hesla a přihlašovací tokeny uživatelů, například k firemní poště.