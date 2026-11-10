Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cílí na stát i jednotlivce. NÚKIB varuje před destruktivními kyberútoky z Ruska

Autor: ,
  14:27
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky ruských státně sponzorovaných aktérů, které míří na české i spojenecké instituce. Podle dokumentu úřadu má hlavní aktivita podobu kyberšpionáže zaměřené na státní správu, nevládní organizace, soukromé subjekty a jednotlivce. NÚKIB upozorňuje, že nelze vyloučit ani pokusy o destruktivní kybernetické útoky, vyplývá ze zveřejněné analýzy.

Kybernetický destruktivní útok je útok v digitálním prostoru, jehož hlavním cílem není krádež dat ani finanční výkupné, ale například trvalé zničení dat, vyřazení systémů z provozu nebo fyzické poškození infrastruktury.

Dokument mimo jiné upozorňuje, že útočníci kromě cílených akcí provádějí také plošný průzkum internetu, při kterém automatizovaně vyhledávají slabě zabezpečená či neopravená zařízení bez ohledu na jejich majitele. Ovládnuté prvky, jako jsou routery nebo IP kamery, následně využívají pro další útoky. Zvláštní pozornost věnují zranitelnostem v e-mailových službách a klientech, kde využívají takzvané zero-click a half-click útoky, při nichž ke spuštění škodlivého kódu stačí pouhé přijetí nebo zobrazení zprávy.

NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko

V oblasti počátečního přístupu zůstává dominantním způsobem takzvaný phishing, který útočníci přizpůsobují svým cílům. V kampaních zaměřených na státní instituce využívají vládní tematiky, pozvánky na akce nebo sdílení dokumentů. Jako konkrétní příklad zneužití úřad uvádí případ, kdy ruský aktér zneužil identitu českého ministerstva zahraničních věcí a zahraničním diplomatickým misím rozesílal e-maily jménem asistenta českého velvyslance z podvržené domény mav.cz.

Phishing se navíc šíří i přes komunikační aplikace jako Signal či WhatsApp, kde útočníci spoléhají na takzvané sociální inženýrství. Vydávají se například za technickou podporu a dokážou obejít i vícefaktorové ověřování.

Policie i obrana používají bezpečnostní software, který je ve vlastnictví pěti Rusů

Analýza rovněž poukazuje například i na incidenty z letošního roku, kdy skupina APT28 ovládla i routery TP-Link v ČR, přičemž zneužila zranitelnost a neměněná výchozí hesla a přes napadené routery zachytávala hesla a přihlašovací tokeny uživatelů, například k firemní poště.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Čepice Večerníčka a dopisy poslancům. Studenti protestují na podporu ČT a rozhlasu

Přímý přenos
Studenti ze stavební fakulty ČVUT protestují proti rušení poplatků za Českou...

Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na...

10. listopadu 2026  10:41,  aktualizováno  14:41

Pěšák s bolavou nohou. Socha připomíná, jak se Trump vyhnul válce ve Vietnamu

Ve washingtonském parku National Mall byla před Dnem válečných veteránů...

Zlatá socha Donalda Trumpa, který si svírá bosé chodidlo, se objevila v centru Washingtonu. Anonymní umělci si jejím prostřednictvím utahují z amerického prezidenta, který se během války ve Vietnamu...

10. listopadu 2026  14:33

Podzimní prázdniny 2027: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny se vyhlašují na dny kolem státního svátku 28. října. I v roce 2027.

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo 28. října, tedy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Ten ve spojení s víkendem často slibuje žákům hned pětidenní...

10. listopadu 2026  14:31

„Byla to chyba.“ Milion chvilek po kritice stahuje látkové večerníčkovské čepice

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...

Spolek Milion chvilek pro demokracii po vlně kritiky stáhl z prodeje látkové večerníčkovské čepice, které se v různých obdobách opakovaně objevují na protestech proti zrušení koncesionářských...

10. listopadu 2026  14:28

Cílí na stát i jednotlivce. NÚKIB varuje před destruktivními kyberútoky z Ruska

ilustrační snímek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na dlouhodobé a sofistikované kybernetické útoky ruských státně sponzorovaných aktérů, které míří na české i spojenecké...

10. listopadu 2026  14:27

Podpora Ukrajiny není filantropie, řekl Pavel po jednání s prezidentem Maďarska

Prezident Petr Pavel a maďarský prezident András Baka na tiskové konferenci po...

Maďarsko a Česko mají podle prezidenta Petra Pavla velice podobný pohled na bezpečnost Evropy a nutnost pokračování podpory Ukrajiny vnímají ne jako filantropii, ale jako strategickou investici do...

10. listopadu 2026  11:28,  aktualizováno  14:18

„A Kuba žije?“ Policista po nabytí vědomí dojal Poláky, oba hrdinové z Krakova už se viděli

Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...

Poté, co se policisté Jakub Kulik a Artur Morański postavili teroristovi z Krakova, skončili oba v kómatu. A právě věta, kterou druhý z nich vyslovil okamžitě po probuzení, nyní dojímá Poláky. „A...

10. listopadu 2026  14:18

ScreenVoice slaví pět let. Platforma přináší data a trendy z televizního trhu

Asociace komerčních televizí nově spustila pro podporu marketingových aktivit...

Platforma ScreenVoice, kterou Asociace komerčních televizí (AKTV) spustila v roce 2021, přináší už pět let českému mediálnímu trhu aktuální informace, inspiraci, výzkumy i původní obsah zaměřený na...

10. listopadu 2026

„Matou starým lidem hlavu.” Čeští komunisté spoluvlastní budovu s jehovisty

Premium
Svědkové Jehovovi v Českém Krumlově spoluvlastní budovu s KSČM. Obě organizace...

Represe, pronásledování, vykonstruované procesy či propadnutí majetku. Vztahy mezi českými komunisty a svědky Jehovovými poznamenaly staré křivdy i antipatie. Na první pohled to jsou „přirození...

10. listopadu 2026  13:58

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Frustrované Rusko po neúspěších na frontě zesiluje údery na civilní cíle

Z podzemního krytu v areálu školy v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti...

Přibývající barbarské útoky na ukrajinské školy či nemocnice jsou podle expertů důsledkem rostoucí frustrace Ruska z neúspěchů na frontě. A také rekordních ztrát, které jen v říjnu překonaly hranici...

10. listopadu 2026  13:54

Ševčíka kvůli výkřikům o menopauze čeká řízení. Těším se, Šebelová lže, reaguje

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...

Mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení s poslancem za SPD Miroslavem Ševčíkem kvůli jeho výrokům o menopauze, kterými častoval poslankyni STAN Michaelu Šebelovou. Redakci iDNES.cz to...

10. listopadu 2026  11:44,  aktualizováno  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.