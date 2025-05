Strach, osobní útoky a manipulativní chování. Tak popisují bývalí zaměstnanci Národního ústavu duševního zdraví práci pod vedením ředitele Petra Winklera. Ten v současné době čelí kritice ze strany zhruba čtvrtiny kmenových zaměstnanců, kteří jej obviňují z bossingu. Winkler nařčení odmítá.

Napjatou atmosféru popisuje třeba jedna bývalá zaměstnankyně NÚDZ, která pracovala v týmu Destigmatizace, kde bylo konfliktů nejvíc. „Často to záviselo na tom, jakou bude mít náladu. Ze začátku mi přišlo, že si jen nevidí do pusy, ale nepřekračovalo to únosnou míru. Postupem času začal být pod velkým stresem. Začal být výbušný a nepříjemný,“ popisuje bývalá pracovnice.