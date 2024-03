Jak se za deset let změnily sexuální zvyky Čechů? Unikátní průzkum je ve finále

Jaký je sexuální well-being (celková osobní pohoda, pozn. red.) Čechů a Češek? Jaké potíže nás trápí v oblasti sexuality? A jaké jsou nové trendy v sexuálním chování a v sexualitě v online prostoru? Právě na tyto otázky má mimo jiné výzkum odpovědět.

„Kromě běžných údajů typu kdo co dělá, v kolika letech s tím začíná a jak se to mění s nástupem nových technologií, očekáváme i výrazné novinky. Za posledních deset let se odehrály výrazné změny, a to zejména v ženské populaci a v mladších věkových kohortách,“ říká Klapilová.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS) Výzkumná psycholožka a psychosexuoložka.

Vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence v Národním ústavu duševního zdraví.

Vystudovala Lékařskou psychologii a psychopatologii na 1 LF UK.

Je také garantkou programu Parafilik a krizové linky SexHelp: Národní linky pro sexuální a genderové zdraví.

Podle ní dodnes chyběla i data ohledně prevalence pohlavních chorob a rizikového sexuálního chování. „Na výsledky už se těším. Nejen v oblasti zdravotnictví na ně pak budeme moci zareagovat vhodnou nabídkou služeb i prevencí,“ dodává.

Za poslední dekádu totiž nemáme k dispozici žádná data o sexualitě obyvatelstva ČR. Poslední průzkumy se uskutečnily v letech 1993–2013.

Citlivě k LGBTQ+

Zásadní aktualizaci přináší průzkum v kontextu sexuální a genderové identity a sexuální orientace.

„Předchozí dotazníky nebyly vhodně koncipované pro osoby s neheterosexuální orientací a osoby genderově diverzní, konstantně nám tedy vypadávaly z výzkumů, které tím byly zkreslené,“ vysvětluje Klapilová.

Dotazníky pro takové nebyly prakticky vyplnitelné, což se s výzkumem CZECHSEX změnilo. Je totiž rozšířený o otázky, které výzkumníkům umožňují ptát se nejen na dvě nejčastější kategorie pohlaví (muž a žena). Také umožňuje lidem s tzv. intersex variacemi pohlavních znaků, aby se ke svému tzv. intersex statusu mohli*y přihlásit.

Ani v oblasti sexuálně přenosných nemocí nejsou k dispozici aktuální data. Z podkladů krajských hygienických stanic vyplývá, že v ČR v posledních letech probíhá alarmující nárůst výskytu syfilidy, a naopak se zdá, že se daří poměrně úspěšně zvládat výskyt viru HPV.

Výzkumný tým oslovil 6 000 lidí. Sběr dat probíhá online formou i osobním dotazováním a už brzy přinese naprosto unikátní výsledky pro celé Česko.