NSZ vrátilo do Olomouce část bitcoinové kauzy, kterou dříve postoupilo do Prahy

Olomoučtí žalobci původně postoupili Městskému státnímu zastupitelství (MSZ) v Praze okolnosti darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, protože se to událo právě v hlavním městě.
„Státní zástupce NSZ dospěl k závěru, že je nezbytné ve věci vést společné řízení o všech osobách a trestných činech, jež spolu souvisí. Na základě zjištění státního zástupce NSZ tomuto procesnímu postupu nebrání žádné důležité důvody,“ uvedl dnes první náměstek nejvyšší státní zástupkyně Zdeněk Kasal.
Případ se týká toho, že ministerstvo spravedlnosti přijalo dar v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský je dosud jediným obviněným.
Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun na začátku března uvedl, že část týkající se právě samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Olomoučtí žalobci si tehdy ponechali dozor nad tou částí kauzy, která se týká legalizace výnosů z trestné činnosti – ze dvou těchto skutků obvinila loni v srpnu policie Jiřikovského. Dopustil se jich údajně v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti.
Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Nyní tedy bude celá kauza opět u olomouckých žalobců. Policejní prověřování případu dál vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Kvůli přijetí bitcoinového daru státu od Jiříkovského rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), i když říká, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Nejvyšší státní zastupitelství podle Kasala rozhodovalo o vrácení části případu do Olomouce proto, že Městské státní zastupitelství v Praze vyvolalo spor o příslušnost. K rozhodnutí bylo příslušné právě NSZ. Státní zástupce NSZ přezkoumal spisový materiál a na základě dostupných důkazů rozhodl, že k výkonu dozoru v přípravném řízení je nadále příslušná právě státní zástupkyně VSZ v Olomouci.
15. srpna 2025