Vrchní státní zastupitelství postupovalo v bitcoinové kauze podle zákona

NSZ bude zároveň v téže trestní věci rozhodovat o stížnosti obviněného Tomáše Jiřikovského proti usnesení o zahájení trestního stíhání, informovalo v pátek na webu.
Dohled se podle NSZ zabýval všemi relevantními námitkami ministryně v souvislosti s komunikací VSZ v Olomouci s ministerstvem spravedlnosti a prováděním úkonů trestního řízení týkajících se ministerstva spravedlnosti, tedy ve vztahu k dalšímu nakládání s kryptoměnou.
|
Decroix chce, aby Bradáčová dohlédla na státní zástupce v bitcoinové kauze
„Postup Vrchního státního zastupitelství v Olomouci byl v rozsahu uplatněných námitek shledán v souladu se zákonem. Nejvyšší státní zastupitelství bude zároveň v téže trestní věci rozhodovat o stížnosti obviněného Tomáše Jiřikovského proti usnesení o zahájení trestního stíhání. V rámci tohoto řízení dojde na základě revizního principu ke komplexnímu přezkoumání samotné podstaty věci,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
Decroix žádala Nejvyšší státní zastupitelství, aby se zaměřilo hlavně na otázku, zda v trestní věci nenastávají průtahy a jsou dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení. Podnět podala kvůli ochraně majetkových zájmů státu.
Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun výtky ministryně ohledně nedostatečné informovanosti v takzvané bitcoinové kauze odmítl. Vrchní státní zastupitelství na její žádosti podle něj odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícímu stadiu trestního řízení.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna, o dva dny později jej obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos. Podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
|
Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud
Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i firem. Ministerstvo takto na kupce převedlo 235 bitcoinů, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Blažek kvůli daru skončil ve funkci v červnu.