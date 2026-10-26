Nejvyšší správní soud zamítl stížnost školy kvůli ukončení kombinované výuky

„Školský zákon nezakládá školám veřejné subjektivní právo na účast v pokusném ověřování, ani právo na zachování podmínek pokusného ověřování po celou původně stanovenou dobu,“ stojí v rozsudku senátu s předsedou Jaroslavem Vlašínem.
Vyhlášení pokusného ověřování je v kompetenci ministerstva školství. Jednotlivé školy se dobrovolně přihlašují. „Proto ani zkrácení doby pokusného ověřování nepředstavuje zásah do existujícího veřejného subjektivního práva školy, ale výkon pravomoci žalovaného upravit či ukončit režim, který na základě svého zákonného zmocnění sám vytvořil,“ rozhodl Nejvyšší správní soud. Jako žalovaný v řízení vystupovalo ministerstvo školství.
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Konec učení na dálku, pokus z covidu nevyšel. Plaga: Školy mohou pokračovat
Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Ministerstvo školství změnu vysvětlilo tím, že kombinovanou výuku zkoušel už jen omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytoval dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry.
Kvůli zkrácení se společnost škola ScioŠkola Praha Nusle – základní škola obrátila nejprve na Městský soud v Praze, který její žalobu odmítl. Nejvyšší správní soud nejprve zamítl návrhy na přiznání odkladného účinku a vydání předběžného opatření, na jehož základě by škola mohla dále poskytovat kombinované vzdělávání podle dosavadních podmínek. Nyní zamítl i samotnou kasační stížnost.
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„Různé děti, různé cesty.“ Lidé protestovali proti ukončení kombinované výuky
Nejvyšší správní soud už v srpnu zamítl také žalobu školy Erazim, která poté avizovala, že se obrátí ještě na Ústavní soud. Zrušení pokusného ověřování podle Erazimu znamenalo pro řadu škol, pedagogů, dětí i rodičů nenadálou situaci. Dozvěděli se o něm těsně před koncem uplynulého školního roku.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) letos v září připustil možnost budoucího propojení individuální domácí výuky žáků s jejich docházkou do školy. Opozice ale na jednání sněmovního školského výboru neprosadila, aby Plagovo ministerstvo do konce října předložilo výboru analýzu možností zavedení modelu propojené výuky.