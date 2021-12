Správní soud rozhodne ohledně kárné žaloby na bývalého nejvyššího žalobce

Benešová navrhuje v ní snížit státnímu zástupci plat. Zeman u kárného senátu už dříve vypověděl, že s Karlem Eugenem Czerninem nechtěl řešit žádné majetkové nároky. Uvedl, že jen chtěl, aby se obě strany sporu, tedy Czernin a podnikatel Petr Habersberger, sešly a promluvily si.

Zeman rezignoval na funkci nejvyššího žalobce k 30. červnu, mezi důvody zmínil i tlaky ze strany Benešové. Nahradil jej dosavadní náměstek Igor Stříž. Zeman je nyní řadovým žalobcem Nejvyššího státního zastupitelství v analytickém a legislativním odboru.

Přes videokonferenci už vypovídala žena, která setkání Zemana s Czerninem prý zprostředkovala. Uvedla, že si nevzpomíná, že by jej zprostředkovala, ale že je to možné. Je známou obou rodin. Uvedla, že když se na ni někdo ze známých s něčím obrátí, tak jim vyhoví. Tomuto prý nepřikládala žádnou důležitost.

Kárný senát se žalobou začal zabývat 24. listopadu. Podle ministryně Zeman porušil své povinnosti vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost státního zastupitelství. Zeman měl podle ní k restituční kauze, v níž podal dovolání, osobní vztah, přitom neupozornil na svou možnou podjatost.

Správně tedy měl rozhodnutí o dovolání delegovat na některého z náměstků. Výsledek trestního řízení totiž mohl mít vliv na soukromoprávní spor, ve kterém vystupuje Zemanův známý, podnikatel Habersberger. Ten usiloval o pozemky u Třeboně kolem svého penzionu a hospodářství, které v restitucích získali Czerninové. Zeman se pokoušel vystupovat jako prostředník s příbuzným restituentů, soudcem Janem Czerninem. Před kárným senátem ministryně uvedla, že se Zeman snaží události bagatelizovat a že šlo z jeho strany o úlet.

Zeman k setkání s Czerninem před kárným senátem tehdy uvedl, že nechtěl řešit žádné majetkové nároky, že mu to nepřísluší. „Jediné, co jsem chtěl, aby si oni dva sedli (Czernin a Habersberger) a ať si popovídají. Myslel jsem si, že když si popovídají, tak by neměl být problém si nějaké pozemky vyměnit, v rámci dobrý sousedských vztahů,“ uvedl Zeman.