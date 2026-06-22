Uživatel musí vědět, s kým si píše. Soud zatrhl praktiky internetové seznamky

NSS zamítl kasační stížnost firmy z Liberecka, jíž takovou praxi už v roce 2019 zakázala Česká obchodní inspekce (ČOI). Rozsudek je na dočasně zpřístupněný na úřední desce.
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Firma provozuje erotickou seznamku na Slovensku. Slibuje kontakt se skutečnými uživateli. ČOI spatřovala problém v tom, že virtuálně vytvořené uživatelské účty, za kterými byl placený moderátor, nebyly nijak odlišené od skutečných profilů registrovaných uživatelů služby. Návštěvník webu tak nevěděl, s kým zrovna komunikuje. Firma existenci virtuálních profilů nepopírala, pomáhají prý například odhalovat protiprávní jednání.
Liberecká pobočka krajského soudu dospěla k závěru, že šlo o nekalou obchodní praktiku. Služba seznámení a služba komunikace s moderátorem jsou natolik odlišné, že není přípustné, aby spotřebitel nevěděl, kterou z těchto služeb zrovna využívá, plynulo z odůvodnění rozsudku krajského soudu.
Firma podala kasační stížnost k NSS. Například namítala, že její služba je zaměřená hlavně na erotické kontakty a flirt. Uživatelům prý tedy nemusí vždy záležet na identitě člověka, s nímž komunikují. NSS ale tento argument odmítl.
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„NSS se ztotožňuje s posouzením správních orgánů a krajského soudu a dodává, že obzvláště pro spotřebitele, kteří mají zájem o seznámení se skutečnou osobou, nemusí komunikace s najatým moderátorem naplňovat představy o jejím opravdovém charakteru,“ stojí v rozsudku. Platí to podle NSS jak pro lidi, kteří hledají dlouhodobý partnerský vztah, tak pro ty, kterým jde jen o sexuální kontakt, ať už přímý, nebo přes internet.
„Nelze dovozovat, že by průměrný spotřebitel měl zájem na ‚zažití erotického zážitku s kýmkoliv‘. Je notorietou, že naprosté většině lidí záleží přinejmenším na pohlaví, často na fyzické atraktivitě a mnoha dalších vlastnostech osob, s nimiž navazují intimní kontakty,“ konstatoval soud.