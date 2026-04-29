Nové rozhodnutí padlo bez veřejného jednání. Výsledek bez dalších podrobností sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
Justice uznala sociálního demokrata Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpali 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů.
Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka, a to k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání
Wolf už dříve uvedl, že rozhodnutí považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal. Peněžitý trest ale Wolfovi postupně splatili.
Loni v září Wolfa v Paraguayi zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce, v říjnu pak vydali do Česka. Wolf zprvu žádal o status politického uprchlíka, poté naopak usiloval o vydání do Česka, kde po uplatnění zbývajících mimořádných prostředků z původního řízení může usilovat o nový proces.
Policie se zabývala také okolnostmi Wolfova útěku. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu soud může trest prodloužit až o dva roky.