Soud musí znovu rozhodovat o odškodném pro vydavatele Hitlerových projevů

Obžalobě čelili Pavel Kamas, Lukas Beer a Lukáš Novák, kteří následně žádali odškodné zhruba od 790 tisíc korun po 1,05 milionu, a nakladatelství Guidemedia, které uplatnilo pětimilionový nárok. Stát jim sám vyplatil jen zlomek požadovaných částek. Vysoudili sumy od 87 tisíc do 94 tisíc korun, poté jim otevřel cestu k vyššímu odškodnění první verdikt Nejvyššího soudu. Kamasovi krajský soud v dalším kole přiznal 400 tisíc korun, Novákovi 300 tisíc korun a nakladatelství 500 tisíc korun.
Dovolání podalo jak ministerstvo spravedlnosti, tak nakladatelství Guidemedia. Ministerstvo namítalo, že přiznané částky nejsou řádně odůvodněny a že krajský soud neporovnal případ s jinými odškodňovacími verdikty. Nakladatelství naopak považovalo odškodnění za nepřiměřeně nízké a poukazovalo na závažné následky stíhání. Nejvyšší soud vyhověl oběma dovoláním, aniž by sám rozhodl, která strana má pravdu ohledně konkrétní výše odškodnění.
|
Vydavatelé Hitlerových projevů neporušili zákon, rozhodl definitivně soud
Podle Nejvyššího soudu musí justice při určování odškodnění nejprve hledat srovnatelné případy, v nichž lidé získali náhradu za nezákonné trestní stíhání. Pokud takové případy neexistují, mají srovnání rozšířit na další typy náhrad nemajetkové újmy. Teprve pokud nelze najít ani takové srovnání, mohou vycházet z ekonomické reality v Česku a z toho, co lze obecně považovat za spravedlivé.
Plnohodnotné srovnání však justice podle Nejvyššího soudu dosud neprovedla, nelze posoudit, zda přiznané zadostiučinění odpovídá okolnostem. „Jinými slovy vyjádřeno, není možno uzavřít, zda odvolacím soudem přiznané zadostiučinění je adekvátní újmě způsobené uvedeným žalobcům, respektive zda je příliš vysoké či příliš nízké,“ stojí v rozsudku. Nejvyšší soud krajskému soudu vytknul také procesní chyby, které by nyní měl napravit.
|
Kauza hrnků s nacisty ožívá. Nejvyšší soud vyhověl dovolání Bradáčové
Justice se trestní kauzou zabývala od roku 2014. Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Poté se ještě kauzou zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud, ale zprošťující verdikt se už nezměnil. Obžalovaní uváděli, že genocidu neschvalují a že čtenářům jen předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.
Kamas, Novák a nakladatelství Guidemedia čelí také další obžalobě, která se týká knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou. Kniha podle obžaloby zpochybňuje fakta o holokaustu.