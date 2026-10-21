Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soud musí znovu rozhodovat o odškodném pro vydavatele Hitlerových projevů

Autor: ,
  16:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Justice musí znovu rozhodovat o výši odškodnění pro vydavatele projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera, nařídil Nejvyšší soud. Tři lidé a jedna firma čelili stíhání, které skončilo zproštěním. Postupně pak padala různá rozhodnutí o odškodném. Nejvyšší soud do kauzy zasáhl poprvé v roce 2024. Nyní justici vytknul nedostatky v odůvodnění, aniž sám řekl, jaké odškodnění by bylo přiměřené. Znovu rozhodne Krajský soud v Brně, zjistila ČTK z úřední desky.

Obžalobě čelili Pavel Kamas, Lukas Beer a Lukáš Novák, kteří následně žádali odškodné zhruba od 790 tisíc korun po 1,05 milionu, a nakladatelství Guidemedia, které uplatnilo pětimilionový nárok. Stát jim sám vyplatil jen zlomek požadovaných částek. Vysoudili sumy od 87 tisíc do 94 tisíc korun, poté jim otevřel cestu k vyššímu odškodnění první verdikt Nejvyššího soudu. Kamasovi krajský soud v dalším kole přiznal 400 tisíc korun, Novákovi 300 tisíc korun a nakladatelství 500 tisíc korun.

Dovolání podalo jak ministerstvo spravedlnosti, tak nakladatelství Guidemedia. Ministerstvo namítalo, že přiznané částky nejsou řádně odůvodněny a že krajský soud neporovnal případ s jinými odškodňovacími verdikty. Nakladatelství naopak považovalo odškodnění za nepřiměřeně nízké a poukazovalo na závažné následky stíhání. Nejvyšší soud vyhověl oběma dovoláním, aniž by sám rozhodl, která strana má pravdu ohledně konkrétní výše odškodnění.

Vydavatelé Hitlerových projevů neporušili zákon, rozhodl definitivně soud

Podle Nejvyššího soudu musí justice při určování odškodnění nejprve hledat srovnatelné případy, v nichž lidé získali náhradu za nezákonné trestní stíhání. Pokud takové případy neexistují, mají srovnání rozšířit na další typy náhrad nemajetkové újmy. Teprve pokud nelze najít ani takové srovnání, mohou vycházet z ekonomické reality v Česku a z toho, co lze obecně považovat za spravedlivé.

Plnohodnotné srovnání však justice podle Nejvyššího soudu dosud neprovedla, nelze posoudit, zda přiznané zadostiučinění odpovídá okolnostem. „Jinými slovy vyjádřeno, není možno uzavřít, zda odvolacím soudem přiznané zadostiučinění je adekvátní újmě způsobené uvedeným žalobcům, respektive zda je příliš vysoké či příliš nízké,“ stojí v rozsudku. Nejvyšší soud krajskému soudu vytknul také procesní chyby, které by nyní měl napravit.

Kauza hrnků s nacisty ožívá. Nejvyšší soud vyhověl dovolání Bradáčové

Justice se trestní kauzou zabývala od roku 2014. Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Poté se ještě kauzou zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud, ale zprošťující verdikt se už nezměnil. Obžalovaní uváděli, že genocidu neschvalují a že čtenářům jen předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Kamas, Novák a nakladatelství Guidemedia čelí také další obžalobě, která se týká knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou. Kniha podle obžaloby zpochybňuje fakta o holokaustu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Soud musí znovu rozhodovat o odškodném pro vydavatele Hitlerových projevů

ilustrační snímek

Justice musí znovu rozhodovat o výši odškodnění pro vydavatele projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera, nařídil Nejvyšší soud. Tři lidé a jedna firma čelili stíhání, které skončilo zproštěním....

21. října 2026  16:57

Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo

ilustrační snímek

Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

21. října 2026  15:54,  aktualizováno  16:46

Volební síly v Izraeli: Netanjahu proti generálovi. Rozhodnout mohou Arabové

Premium
Volební plakát strany Likud, na němž je izraelský premiér Benjamin Netanjahu...

Žádná strana v historii Izraele sama nezískala většinu v Knesetu. O tom, kdo se stane premiérem, proto rozhoduje hlavně schopnost sestavit vládu s dostatečnou parlamentní podporou. Průzkumy před...

21. října 2026  16:40

STAN v hlavním městě rozdal nabídky, ve hře je stále i koalice s Piráty a Prahou sobě

V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN...

O složení vládnoucí koalice na pražském magistrátu se rozhodne ve čtvrtek. Vítězný STAN se v pondělí setkal s Piráty, ve středu s Prahou sobě a dal jim nabídku na vstup do koalice. Adam Scheinherr...

21. října 2026  14:20,  aktualizováno  16:36

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...

21. října 2026  13:10,  aktualizováno  16:13

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Rodičky v depresi, osamělé a přetížené. Český screening odhalil rozsah jejich potíží

Premium
ilustrační snímek

O mateřství se říká, že je to „radost i starost“. Nejenom dospívání, odchod do důchodu, ale i čas po porodu může být psychicky pěkně náročný. Teď jsou na to i data.

21. října 2026

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval a střílel z luku, policisté k němu násilím vnikli

Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval. (21. října...

V Žeravicích na Hodonínsku zasahovali ve středu policisté. Řešili incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Několikrát dokonce vystřelil z luku. Podle místního starosty také...

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  15:53

V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský letoun Su-30, dopadl poblíž hřbitova

V ruské enklávě mezi Polskem a Litvou havarovala stíhačka Su-30

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Su-30. Ve středu to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl...

21. října 2026  15:48

Dívka z Chrudimska nedorazila do školy a pohřešuje se. Policie žádá o pomoc

Policie vyhlásila pátrání po jedenáctileté dívce z Heřmanova Hradce. (21. října...

Policie pátrá po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku, která dnes ráno nedorazila do školy. Rodina o ní nemá žádné zprávy a její telefon je nedostupný. Policie žádá o pomoc veřejnost.

21. října 2026  15:43

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  15:40

Vše je zdemolované, násilí nám vadí. Student de Gaulle exkluzivně o Francii

Premium
Demonstrace proti vysokým životním nákladům a za více prostředků pro veřejné...

Od naší zpravodajky ve Francii Vysklená okna, vykradené obchody. Student Henri de Gaulle, který navštěvuje soukromou univerzitu v Lille, pro iDNES.cz popsal sobotní demonstraci ve Francii a další vývoj v ulicích. Sám se protestů...

21. října 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×