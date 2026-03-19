Velikonoce otevřou brány památek. Zpřístupní se nová místa, vstupné zdraží

Robert Oppelt
  16:34
Startuje návštěvnická sezóna na českých hradech a zámcích. Státní památky se poprvé otevřou ve čtvrtek 2. dubna a nabídnou mnoho novinek. Návštěvníci se mohou těšit na velikonoční program, ale musí se také připravit na dražší vstupné.
Velkou obnovou prošel v posledních letech i hrad na Lipnici nad Sázavou.

Velkou obnovou prošel v posledních letech i hrad na Lipnici nad Sázavou.

Vstupné se zvedlo na části základních prohlídkových okruhů, zvýšilo se o 20 korun pro dospělého návštěvníka, někde výjimečně i o 40 korun. „Důvodem je především pokračující růst nákladů na provoz památek, zejména na jejich opravy, údržbu a ostrahu,“ vysvětluje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Změna se podle ní týká 80 z celkových 128 základních prohlídkových okruhů. Děti do šesti let mají i nadále vstup na základní prohlídkové okruhy zdarma, děti ve věku 6 až 17 let platí třetinové vstupné a návštěvníci od 18 do 24 let a senioři mají slevu 20 procent. „Některou ze slev využívá přibližně 40 procent návštěvníků,“ popisuje ředitelka.

Další novinky jsou už příjemnější. Jako každý rok nabídnou památkáři mnoho novinek. Velikonoční otevření slibuje bohatý doprovodný program. Velikonoční slavnosti s jarmarkem se uskuteční například na Křivoklátě, velké velikonoční trhy čekají na návštěvníky na Sychrově. Tradiční ukázky pletení pomlázek nabídne zámek Konopiště.

Před čtyřiceti lety našla policie na Bečově nad teplou zakopaný poklad, relikviář svatého Maura. Teď budou mít poprvé v historii návštěvníci šanci se podívat do prostor, kdy byl zakopaný. „Od 1. května si mohou prohlédnout hrad i hradní kapli – místo nálezu unikátního relikviáře svatého Maura,“ potvrzuje ředitelka.

Návštěvnost památek roste

Nový speciální okruh se na léto chystá i na Frýdlantu. Jeho název – Běžně nenavštěvovaná místa hradu – jasně říká, na co se lidé mohou těšit. Nepřístupné prostory zájemcům ukáže také zámek Bučovice, prohlídku reprezentačních renesančních sálů od května doplní například prohlídka půdy a prostor věže s hodinových strojem. Na státním zámku Litomyšl se od června otevře nový prohlídkový okruh Po stopách valdštejnského divadla, který představí historii zámeckého divadla a šlechtických divadel obecně.

Na západočeském Kynžvartu vzniká nová expozice věnovaná takzvané Kynžvartské daguerrotypii. Daguerrotypie je předchůdkyně fotografie. jednu z prvních pořídil francouzský vynálezce Luis Dagerrerre a zachytil na ni motiv svého uměleckého ateliéru. Osobně ji s vlastnoručním věnováním daroval majiteli Kynžvartu, kancléři Metternichovi roku 1839, ve stejném roce, kdy byla daguerrotypie patentována. Unikátní dílo je zapsané na prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO Paměť světa.

Během léta se ve vybraných dnech poprvé otevřou také interiéry Horního zámku v Rožmberku, který Národní památkový úřad vloni převzal do správy. Představí historický stav památky zachycený na dobových fotografiích a také plány na obnovu a budoucí využití.

Tematický projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů má letos podtitul Šlechta na cestách a návštěvníky památek zavede na zajímavá místa v Evropě i do vzdálených koutů světa.

„Například na zámku Horšovský Týn se návštěvníci mohou těšit na znovuotevření prohlídkové trasy Mitsuko věnované hraběnce Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonce, která se natrvalo usadila v Evropě. Zámek Telč na upravené prohlídkové trase představí život posledních majitelů panství, rodiny Podstatských-Lichtenstein, a jejich cesty po Evropě,“ dodává Goryczková.

Památky Národního památkového úřadu navštívilo loni celkem 4,3 milionu lidí, což je o šest procent více než v roce 2024. Rostoucí zájem potvrzují i první měsíce letošního roku – během ledna a února přišlo na památky více než 48 tisíc návštěvníků, meziročně o dvě procenta více.

Památkám patří v těchto dnech i obrazovka České televize. Výjimečné památky a jejich dosud ne příliš známé příběhy představí už třetí řada cestovatelského cyklu Skryté skvosty, který vznikl v České televizi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a CzechTourismem. Premiéru prvního dílu o státním hradu Lipnice uvede ČT2 19. března od 21:00. V následujících týdnech představí Klášter Plasy, státní zámek Březnice, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, státní zámek Dačice, státní zámek Slatiňany, zámek Světlá nad Sázavou, státní hrad Šternberk a státní zámek Zákupy.

npu.cz

Skryté skvosty jsou zpět! Nová řada oblíbeného dokumentárního cyklu vás znovu zavede na místa plná historie a příběhů. I třetí řadou vás bude provázet herec a milovník památek Jaroslav Plesl.
Těšit se můžete na deset dílů a návštěvy památek, jako je hrad Lipnice, zámek Dačice, zámek Slatiňany, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, hrad Šternberk, zámek Březnice, Světlá nad Sázavou, klášter Plasy nebo zámek Zákupy.
Premiéra už 19. března ve 20:50 na ČT2! Nové díly sledujte vždy ve čtvrtek večer.

10. března 2026 v 17:13, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 15:15
