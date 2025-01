Bič na špiony narazí v Senátu. Vláda chce trestat nový zločin, podporu nemá

Konkrétně by se nový trestný čin měl vztahovat na lidi, kteří by „pracovali pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost Česka“.

Právě tato formulace však části vládních senátorů vadí. Je podle nich příliš obecná a zneužitelná. „Budu proti. Dle mého názoru je text vágně formulovaný a je možné jej zneužít,“ řekl MF DNES senátor Lumír Aschenbrenner (ODS).

Opozice dnes ovládá asi čtvrtinu Senátu. Provládních senátorů, kteří se k ní přidají, by mohlo být také kolem dvaceti. Takže zákon má problém.

Přílepek chtějí vypustit

Některým senátorům vadí i způsob, jakým byla „neoprávněná činnost“ připojena k návrhu zákona o úplně něčem jiném, konkrétně o Ukrajině. Do balíčku lex Ukrajina VII se totiž dostala až těsně před hlasováním ve Sněmovně jako přílepek několika vládních poslanců v čele s Martinem Exnerem (za STAN).

„Aktuální podobu nejsem prozatím připraven podpořit. I tento trestný čin by měl být řešen odpovídajícími změnami v trestním zákoníku v řádném legislativním procesu a nikoliv jako přílepek,“ vysvětlil místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Martin Červíček.

Senátoři Zdeněk Hraba (ODS), Daniela Kovářová (nezávislá) a Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) proto připravili pozměňovací návrh, který by kontroverzní přílepek z novely lex Ukrajina VII zcela vypustil.

V úterý návrh schválil sociální výbor Senátu. Definitivně se ale rozhodne při hlasování na plénu ve středu. „Považuji za nepřijatelné přílepkem měnit trestní zákoník gumovou formulací, která je zneužitelná,“ poznamenala Hana Kordová Marvanová.

Hlas přislíbil jen jeden

Část senátorů se k tomu, jak budou příští týden hlasovat, nechtěla vyjádřit, protože se teprve rozmýšlejí. „Jednodušší otázku tam nemáte? Právě sedím na klubu a už hodinu o tom zákonu jednáme a nemůžeme dojít k řešení. Budeme pokračovat ještě příští týden,“ reagoval Jan Pirk (TOP 09).

Ze všech 81 zákonodárců nakonec MF DNES potvrdil svůj hlas pro přílepek pouze senátor Miroslav Kroc ze STAN. „Budu hlasovat pro. Nově zaváděný trestný čin je navržen podobně jako v legislativách jiných států a je potřebné naši republiku chránit,“ vysvětloval Kroc.

Ruku by pro přílepek zvedl i senátor Tomáš Goláň (ODS), který však MF DNES ve středu potvrdil, že při hlasování nebude přítomen. Na sílící kritiku přílepku v týdnu reagoval komentářem v MF DNES i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Strašení totalitou je argumentační faul. Aby mohl být někdo stíhán za tento trestný čin, je totiž potřeba bez jakýchkoliv pochybností prokázat dvojí úmysl: že někdo úmyslně chce poškodit naši zemi a úmyslně a vědomě přitom spolupracuje s cizím státem. To opravdu nezahrnuje psaní různých postojů a názorů na sociální sítě,“ ujišťoval šéf STAN.

To však opozice rozporuje. Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová trvá na tom, že je návrh nebezpečný.

„I když to ministr vnitra odmítá, není pochyb o tom, že jde o přílepek. Navíc přílepek, který je nebezpečný a zneužitelný. Nikde není specifikováno, co je to ta neoprávněná činnost, ani co jsou to ty zpravodajské prostředky. Tohle by Senátem projít nemělo,“ tvrdí.

Babiš byl ještě tvrdší

Ještě ostřeji vládní přílepek kritizuje předseda hnutí Andrej Babiš. „Nejdřív to začalo vypínáním webů. Pak došlo na boj proti dezinformacím a dotování správných médií. Nyní ale vláda přišla s nejbrutálnějším útokem na svobodu slova a demokracii od listopadu 1989. A pokud jí to projde, otevře se cesta k systematické perzekuci nepohodlných názorů,“ tvrdí šéf ANO.

Novelu schválila v prosinci Sněmovna hlasy 99 poslanců SPOLU, STAN a nezařazeného Ivo Vondráka (dříve ANO).