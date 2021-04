Toto je nový PES. Zohledňuje i negativní testy, pohyb omezí jen v 5. stupni

V nové podobě tabulky opatření PES by nemusel být nutný nouzový stav pro čtyři rizikové stupně, ve všech stupních by se nařízení řídila nově podle pandemického zákona. Aktualizovaný protiepidemický systém nadále počítá s pěti stupni rizika. Nově by se například až v pátém stupni omezil zákaz vycházení od devíti hodin večer do pěti hodin ráno, uvádí návrh, který má redakce iDNES.cz k dispozici.