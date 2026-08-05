Do letošních komunálních voleb vysílá KDU-ČSL 1084 kandidátek a sám Grolich kandiduje do Senátu na Vyškovsku.
Jeho zřejmě největší soupeřkou bude kandidátka ANO, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně Petra Absolonová.
„Chceme v senátních volbách obhájit minimálně tři mandáty,“ řekl Grolich.
Zároveň si Grolich naplánoval v průběhu srpna a září výjezd krajů. První už dnes do Pardubického kraje, o týden později do Moravskoslezského kraje.
Jasno o tom, jak budou lidovci kandidovat v příštích volbách do Sněmovny, chce mít do konce roku 2028.
První velkou bitvou letošního politického podzimu bude nové jednání Sněmovny o zákonu, který prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristés obě a který povedek rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Ten vrátil poslahcům nejprve Senát a pak i prezident Petr Pavel.
„Všemi možnými prostředky“ budou podle Grolicha lidovci společně s dalšími stranami bojovat proti změně financování veřejoprávních médíí. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě prosazuje zrušení měsíčních koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.
„Jiný nástroj nemáme, můžeme to zdržet,“ řekl Grolich. Za úspěch by považoval, kdyby se podařilo změnu oddálit, aby začala platit až od začátku roku 2028 a ne už příští rok.
Po novém roce představí podle Grolicha hospodářskou strategii, kterou připravuje první místopředseda strany Benjamin Činčila. Grolichovou ambicí je, aby se o ní rozjela veřejná debata.