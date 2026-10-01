Pomoc u požárů nebo povodní. Nový šéf hasičů chce speciální týmy pro velké krize

„Měly by to být týmy složené z odborníků s praxí, na nich by se měla postavit konstrukce krizového řízení,“ řekl Legner. Pomáhat by mohly u rozsáhlých požárů, ale i povodní nebo dalších mimořádných událostí.
Na místě by podle něj operovali odborníci, kteří budou mít jasně danou strukturu, jak postupovat. Ochranu obyvatelstva a krizové řízení označil ředitel spolu s personální oblastí a financováním za prioritu ve vedení sboru.
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Novým šéfem hasičů se stane plukovník Martin Legner, vybral jej ministr Metnar
Podle rozpočtu, který minulý týden schválila vláda, by měli mít hasiči v příštím roce na výdaje téměř 19 miliard korun. Počet služebních míst by se měl zvýšit o stovku na 11 tisíc. Legner ve čtvrtek řekl, že chce personální stavy dále rozšiřovat, zejména co se týče zásahové činnosti.
Za pět let by podle něj bylo ideální, aby přibylo 700 až 900 tabulkových míst. Priorita z hlediska investic je pak podle Legnera ve stavbách, zejména v opravách a rekonstrukcích hasičských stanic. Důležitá je podle něj i obměna stárnoucí techniky.
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Generální ředitel hasičů Vlček v létě skončí. Podle Metnara kvůli věku
Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát po pěti letech v polovině července. Zastupoval ho náměstek Petr Ošlejšek. Náměstek ve čtvrtek řekl, že je rád, že byl do čela hasičů vybrán člověk, který má zkušenost s operačním řízením a který si prošel sborem odspodu až na vrchol.
Legner působil v resortu vnitra od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. Do hasičského sboru nastoupil v roce 2012, od roku 2022 zastával na Generálním ředitelství HZS ČR pozici ředitele odboru integrovaného záchranného systému (IZS) a jednotek požární ochrany. Metnar (ANO) jeho výběr do funkce oznámil ve středu večer. Zvolil ho ze tří kandidátů na základě výběrového řízení. Do funkce Legnera jmenoval dnes po poledni.