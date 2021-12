Screening pro kuřáky, nutnost třetí dávky. Co se mění ve zdravotnictví

1. Do devíti měsíců na třetí dávku

Od nového roku přijdou někteří lidé o očkovací certifikát. Dvě dávky vakcíny proti covidu-19 již totiž budou stačit jen po dobu devíti měsíců. Kdo se do tři čtvrtě roku od druhé dávky nenechá očkovat dávkou třetí, přijde o bezinfekčnost.

„Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku,“ řekl na začátku prosince tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Postup na konci listopadu doporučila Evropská komise.

Platí to pro dvoudávkové vakcíny, tedy pro ty od firem Pfizer a BioNTech, Moderna a AstraZeneca. U jednodávkové vakcíny Janssen od firmy Johnson&Johnson také platí devítiměsíční lhůta, ministerstvo zdravotnictví ale doporučuje přeočkování druhou dávkou již po dvou měsících. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

2. Vykázání vakcinace do eOčkování

Lékový záznam pacienta získá od ledna novou funkci. Kromě běžných léků do něj budou lékaři muset nově zapisovat i provedená očkování. Všichni zdravotníci tak budou mít možnost zobrazit si, jaké vakcíny pacient dostal, a to bez ohledu na to, kdo je aplikoval.

Systém eRecept Do systému eRecept, jehož součástí je právě i lékový záznam pacienta, je možné se přihlásit několika způsoby: prostřednictvím bankovní identity přes zabezpečený portál Národní identitní autority (NIA)

NIA ID

eObčanky

čipové karty Starcos od První certifikační autority

MojeID či mobilní klíč eGovernmentu. O papírový výpis pak lidé mohou také žádat v lékárnách, u lékařů nebo na Czech POINT.

„Dnes existují jen listinné průkazy, pacienti ani my lékaři nemáme ucelený přehled o všech aplikovaných vakcínách pacienta za jeho život, protože je třeba absolvoval na různých místech. V mnoha případech je pacientovi na každé očkování vystaveno samostatné potvrzení a někdy pacient nemá o provedeném očkování vůbec žádný doklad,“ popsal Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Pacientům pak změna usnadní orientaci v aplikovaných vakcínách, systém je totiž mimo jiné upozorní, když dojde čas na přeočkování. Rodiče si také mohou do lékového záznamu přidat i své děti, upozornění tak dostanou i ve vztahu k jejich očkování.

Používat eOčkování bude pro lékaře povinné. Po dobu šesti měsíců, do 30. června 2022, nebudou ale udělovány sankce pro ty, které vakcínu do systému nezavedou.

Pacienti se k záznamu dostanou stejně jako doposud, tedy přes systém eRecept. Ten ostatně čeká i další změna - od ledna bude povinné vystavování receptů na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek, včetně třeba léčebného konopí, elektronicky s příznakem modrého pruhu. Od března se pak budou elektronicky předepisovat i zdravotní prostředky za pomoci takzvaného ePoukazu.

3. Screening pro kuřáky i novorozence

Od ledna se také rozšíří seznam screeningů, které mohou lidé bezplatně podstoupit. Prvním z nich bude preventivní vyšetření rakoviny plic, nárok na něj budou mít lidé od 55 do 74 let, bývalí nebo i současní kuřáci.

Vytipovat by je měli praktičtí lékaři. Ti je pak odešlou na podrobnější vyšetření k plicnímu lékaři, který je odešle na vyšetření na počítačovém tomografu do komplexního onkologického centra. Snímky pak radiolog a pneumolog vyhodnotí a rozhodnou o dalším postupu.

„Cílem je záchyt časných stadií 1 a 2 až v 70 procentech. Nyní je to 15 až 20 procent,“ řekla náměstkyně ministra Martina Vašáková. Rizikových jedinců, kteří by měli moct screening podstoupit, může být až půl milionu.

O další screening se rozroste i testování na potenciální zdravotní problémy u novorozenců. Od ledna budou nově moci rodiče nechat zdarma své děti vyšetřit na spinální svalovou atrofii (SMA) nebo těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID).

V prvním případě jde o vzácné vrozené onemocnění, při kterém postupně ubývá svalstvo, a tím se zhoršuje schopnost pohybu. Postižené bývají hlavně nohy, nemocní ale také hůře polykají a později mají potíže s dýcháním. V druhém případě pak jde o skupinu onemocnění, která postihují buněčnou i protilátkovou složku imunitního systému. Takto nemocní lidé tak jsou extrémně citliví vůči bakteriím a virům.

Miminku se odebere mezi osmačtyřicátou a dvaasedmdesátou hodinou života kapka krve z paty. Výsledky, které vyhodnocují specializované laboratoře, se rodina dozví do dvou týdnů.

4. Domácí péče i bez hospitalizace

Od ledna se změní také některá pravidla pro domácí péči. Jednak ji bude moci od příštího roku předepsat více lékařů i bez předchozí hospitalizace pacienta. To dosud mohl jen jeho praktický lékař, nyní tato kompetence připadne i ambulantním specialistům, lékařům na pohotovosti nebo urgentním příjmu. A to většinou na dva týdny, paliativní péči pak až na tři měsíce.

Kromě toho budou moci zdravotní sestry pracující v domácí péči nově moci také předepisovat některé zdravotnické prostředky, pokud tak uvede lékař, který domácí péči pacientovi předepsal. Půjde například o obvazy nebo náplasti, inkontinenční či stomické pomůcky nebo kompresní punčochy. Pokud se ale například změní hojení rány a bude potřeba jiný typ krycího materiálu, podle zástupců domácí péče bude opět nutné žádat lékaře.

5. Moderní léky, další očkování zdarma

Změní se také celá řada úhrad. Třeba ve vztahu k moderním lékům - nově již pacienti, kteří trpí vzácnou nemocí, nebudou muset žádat o úhradu léku přes paragraf 16. Místo toho bude ministerstvo zdravotnictví vydávat závazná stanoviska o jednotlivých lécích, díky kterým se k nim dostanou všichni indikovaní pacienti.

Lidé se zdravotním postižením pak budou mít hrazené další pomůcky, jako jsou třeba sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci. U dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, třeba u chodítek, u řečových procesorů či slepeckých holí.

Od ledna budou také pojišťovny nově přispívat na kvalitnější zubní korunky, snímatelné náhrady nebo jejich opravy. Pacient si tak bude moct zvolit esteticky vhodnější řešení.

Ženy si také budou moci nově nechat provést umělé oplodnění metodou in vitro fertilizace (IVF) až do čtyřiceti let věku, dosud to bylo do 39 let. Kromě toho bude nově plně hrazeno nepovinné očkování proti klíšťové encefalitidě u osob nad 50 let věku.

Poskytovatelé internetového připojení pak nově budou muset blokovat stránky s nelegální nabídkou léčivých přípravků. Novela zákona o léčivech tuto povinnost zavádí od 1. ledna 2022 pro weby, které na svůj seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků zařadí Státní ústav pro kontrolu léčiv.