Nový rok s ekologickými úsporami. Domácnosti mohou žádat o čtyři typy dotací

1 Výsadba stromů

Až do 31. srpna ministerstvo životního prostředí nabízí dotace, které by měly pomoci se zalesněním republiky. Stromy se v poslední době stávají středem zájmu jakožto účinný nástroj při snižování emisí. Dokážou totiž pohltit přebytečný oxid uhličitý. Ten je hlavním skleníkovým plynem a podílí se významně na globálním oteplování. Peníze na výsadbu nových stromů, ale i na materiál a následnou péči, může získat každý, a to od jednotlivce, přes školy až po obce. Ministerstvo vyplácí příspěvek od 20 tisíc korun do čtvrt milionu a je z něj možné pokrýt až sto procent nákladů.

Žádost: O dotaci je možné zažádat online.

2 Kotlíkové dotace

Mezi nejpopulárnější dotace posledních let patří příspěvky na výměnu starých kotlů na pevná paliva za ekologičtější varianty. Dotace rozdělují jednotlivé krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí na ně během podzimu vyčlenilo pro velký zájem dalších 1,5 miliardy korun. Kapacity v krajích se sice rychle vyčerpávají, přesto je možné žádosti ještě stále podávat, i když bude žadatel pravděpodobně zařazen mezi náhradníky.

„Z našeho pohledu má smysl o kotlíkovou dotaci dále žádat, byť v současné chvíli již žádosti zařazujeme do takzvaného zásobníku projektů. Nyní je v něm zhruba 150 žádostí, ovšem na základě zkušeností z předchozích výzev předpokládáme, že asi 100 z nich bude postupně ze zásobníku vytaženo a žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy,“ vysvětluje Filip Trdla tiskový mluvčí krajského úřadu Libereckého kraje. Podobná situace je ve většině krajů.

Naopak podle vyjádření krajských úřadů nemá smysl žádat o dotaci v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde byl už příjem žádostí ukončen a také v Olomouckém kraji. „Další žádosti o kotlíkové dotace v Olomouckém kraji v současné době nemá přílišný smysl podávat, neboť ani alokace navíc nedokáže pokrýt všechny žádosti, které byly předloženy ve třetí vlně kotlíkových dotací,“ vysvětlila tisková mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Žádost: Žádosti vyřizují kraje

3 Dešťovka

Česko si prochází několik let trvajícím suchým obdobím a nedostatek vody trápí přes léto nejen domácnosti, ale i celé obce. Jednou z cest jak dopady sucha zmírnit je začít lépe využívat dešťovou vodu a nenechat ji zbytečně odtékat do kanalizací. Peníze na využívání dešťové vody mohou získat majitelé rodinných a bytových domů ale také obyvatelé rekreačních objektů. Příspěvek je poskytován na tři základní projekty. Na sbírání vody na zalévání zahrady lze získat až 55 tisíc korun, na využití vody pro zalévání a splachování je možné získat až 65 tisíc korun a nejdražší projekty, které zahrnují přečištění odpadní a srážkové vody na vodu užitkovou, podporuje stát až 105 tisíci korun.

„Největší zájem je o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady, tvoří zhruba sedmdesát procent všech žádostí,“ říká Dominika Pospíšilová z MŽP.

Žádost: O dotaci je možné zažádat online.

4 Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám funguje od srpna roku 2013. Jeho cílem je především podpořit v Česku ekologické bydlení a během několika let prošel řadou změn. V současnosti je možné využít peníze třeba na novou nízkoenergetickou výstavbu, zelené střechy, nebo stínící techniku. Během prvního čtvrtletí by navíc měl dotační program projít změnami a lépe tak reagovat na nové trendy, které se v ekologickém stavitelství objevují.

Žádost: O dotaci je možné zažádat online po získání příslušných dokumentů.