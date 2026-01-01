Hasiči ovšem zasahovali i u požáru bytu v Praze nebo Ústí nad Labem nebo u nehod způsobených sněhem a náledím, informoval mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Peltan.
Počet zásahů spojených s oslavami konce roku byl podle něj v době před půlnocí srovnatelný s jinými běžnými dny. Hasiči vyjeli v době mezi 22:00 a půlnocí k 35 požárům. Častěji pak byly jednotky volány k případům, které se odehrály po silvestrovské půlnoci.
Od začátku nového roku do 6:00 zasahovali u 224 požárů. Na přelomu roku 2024/2025 zaznamenali 357 výjezdů.
Vůbec první výjezd roku 2026 si podle Peltana připsali hasiči z Královéhradeckého kraje z hasičské stanice Hořice, kteří pouze 1 minutu a 46 vteřin po půlnoci vyjeli na požár kontejneru na papír.
Mezi vážnější případy patří požár střechy bývalého hotelu Rabyně u Benešova, ke kterému vyjížděli hasiči ve středu kolem 19:00. Před půlnocí zasahovali u hořící kůlny u rodinného domu ve Zlíně. Po půlnoci hasili požár balkonu v panelovém domě v Ústí nad Labem a kolem 3:00 požár bytu v pražských Vršovicích.