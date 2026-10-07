NAKIT bude mít nového šéfa. Stát se jím má manažer Tichý, potvrdit ho musí výbor

V březnu vláda z čela agentury odvolala Jana Ďoubala, který ji vedl od března 2023.
Tichý působil ve státním podniku CENDIS jako ředitel ICT a zástupce ředitele podniku. V čele NAKIT chce mimo jiné využívat zkušenosti s budováním a rozvojem technologické organizace, realizací rozsáhlých projektů digitalizace a propojováním technologií s potřebami státu a jeho občanů.
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KVÍZ: NAKIT, DIA, NIA, NÚKIB. Znáte zkratky IT organizací?
„Věřím, že do organizace přinese potřebnou odbornost, zkušenosti i nový pohled a že se mu podaří na dosavadní práci navázat a zároveň ji dále rozvíjet,“ uvedl první náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. Do výběrového řízení se podle něj přihlásila řada kvalitních kandidátů.
Národní agentura pro komunikační a informační technologie byla založena v roce 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť. Zajišťuje mimo jiné koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.