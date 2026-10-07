Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

NAKIT bude mít nového šéfa. Stát se jím má manažer Tichý, potvrdit ho musí výbor

Autor: ,
  20:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Atmoskop.cz

Novým ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) se má stát manažer v oblasti informačních technologií (ICT) a digitalizace veřejné správy Tomáš Tichý. Uspěl ve výběrovém řízení. Jeho nominaci musí ještě potvrdit vládní Výbor pro personální nominace, který by se měl sejít příští týden.

V březnu vláda z čela agentury odvolala Jana Ďoubala, který ji vedl od března 2023.

Tichý působil ve státním podniku CENDIS jako ředitel ICT a zástupce ředitele podniku. V čele NAKIT chce mimo jiné využívat zkušenosti s budováním a rozvojem technologické organizace, realizací rozsáhlých projektů digitalizace a propojováním technologií s potřebami státu a jeho občanů.

KVÍZ: NAKIT, DIA, NIA, NÚKIB. Znáte zkratky IT organizací?

„Věřím, že do organizace přinese potřebnou odbornost, zkušenosti i nový pohled a že se mu podaří na dosavadní práci navázat a zároveň ji dále rozvíjet,“ uvedl první náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. Do výběrového řízení se podle něj přihlásila řada kvalitních kandidátů.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie byla založena v roce 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť. Zajišťuje mimo jiné koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky pro mladé až o 50 tisíc

Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová...

7. října 2026  21:03

Lídři nejsilnějších stran bojují o voliče v debatě CNN Prima News

ilustrační snímek

Lídři nejsilnějších stran a hnutí dva dny před volbami do Senátu a komunálními bojují o voliče v diskusi na CNN Prima News. S výjimkou hnutí ANO, které do debaty posílá vicepremiéra a prvního...

7. října 2026  12:41,  aktualizováno 

Ruská diplomatka jmenovala „spolupachatele“ války na Ukrajině. Včetně Česka

ilustrační snímek

Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Julija Ždanovová označila několik států, mezi nimi také Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle...

7. října 2026  20:40

Francouzská vřava se přelévá do Belgie. V Lutychu propukly studentské protesty

V Belgii vypukly studentské protesty podobné těm ve Francii. (7. října 2026)

V Lutychu na východě Belgie vypukly studentské protesty, úřady nedoporučují obyvatelům vstupovat do centra města. Studenti v Belgii se částečně inspirovali studenty ve Francii. V ní byla ve většině...

7. října 2026  17:40,  aktualizováno  20:28

NAKIT bude mít nového šéfa. Stát se jím má manažer Tichý, potvrdit ho musí výbor

ilustrační snímek

Novým ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) se má stát manažer v oblasti informačních technologií (ICT) a digitalizace veřejné správy Tomáš Tichý. Uspěl ve...

7. října 2026  20:14

Záleží, jak zimu ovlivní El Niño. Přehrada Husinec je jako první bez vody, zaplní se?

Premium
Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Na dně prázdné nádrže zbývá minimum vody, z bahna trčí zbytky kdysi zatopených staveb a u břehu leží na suchu lodě. Podobné dramatické obrázky znalo Česko jen z Ameriky nebo rozpáleného Španělska....

7. října 2026

Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech

Google vykácel ve finském Muhosu 330 hektarů lesa, aniž by provedl posouzení...

Společnost Google musí zastavit práce na datových centrech ve Finsku kvůli obavám o životní prostředí. Nařízení týkající se dvou stavenišť nabylo platnosti poté, co společnost Google neprovedla...

7. října 2026

Neviditelná fronta: válka o českou mysl. Jak se cvičí na hybridní válku proti Rusku

Premium
Tým aliančních a amerických vojáků evakuuje tělo z hořící budovy plné dýmu.

Je aktivován Článek 5 Severoatlantické smlouvy. Východní křídlo NATO čelí drtivému útoku Ruska, spojenecká vojska se valí na pomoc napadené Litvě a do Česka naopak proudí davy uprchlíků. Zatímco...

7. října 2026

Žák na škole v Polsku zaútočil nožem a zranil devět lidí. V batohu měl výbušninu

Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků...

Na střední škole v Ostrolence v Mazovském vojvodství v Polsku ve středu jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil devět lidí a poranil také sám sebe. Nikdo není v ohrožení života. Policie devatenáctiletého...

7. října 2026  12:47,  aktualizováno  19:49

Na jejich jména nezapomínáme. Evropa uctila oběti Hamásu, objevily se i střety

Londýnské pietní akce za oběti teroristického útoku Hamásu na Izrael ze 7....

Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Andy Burnham či šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu u příležitosti třetího výročí...

7. října 2026  19:23

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ruské rakety přiletěly, když spali. Z trosek domů na Ukrajině tahají i těla dětí

Záchranáři vyprošťují přeživší z trosek obytného domu poté, co ukrajinské...

Dvě desítky mrtvých a další desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle ukrajinského prezidenta...

7. října 2026  9:47,  aktualizováno  19:15

Izraelská Guernica. V Praze jsou k vidění obrazy ukazující masakry v režii Hamásu

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená

Zoya Cherkassky se nikdy nebála kritizovat izraelskou společnost, ať už se jednalo o diskriminaci imigrantů ze SSSR nebo přístup k Palestincům. Svou asi nejslavnější sérii vytvořila v reakci na...

7. října 2026  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.