Putinův výklad je mimo realitu, míní Pavel. Ruské schopnosti by ale nepodceňoval

Západní země by měly podporovat Ukrajinu až do definitivního vítězství nad ruským agresorem a neměly by podceňovat ruskou schopnost se ze svých chyb na bojišti poučit, míní nově zvolený prezident Petr Pavel. Obvinění Vladimira Putina, že rozpoutání války na Ukrajině je vinou Západu a jeho snahy zničit Rusko, označil Pavel v rozhovoru pro CNN za odtržené od reality.