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Minimalismus a český lev. Designér navrhl nový řečnický pult pro prezidenta

Tereza Jiránková
  13:27
Prezident Petr Pavel na návštěvě ateliéru Jana Plecháče.

Prezident Petr Pavel na návštěvě ateliéru Jana Plecháče. | foto: Aleš Král

Trojice nových řečnických pultů pro prezidenta republiky od designéra Jana...
Takto vypadal dosavadní řečnický pult, který na Pražském hradě prezidentům...
Designér a kreativní ředitel sklárny Moser Jan Plecháč. (20. února 2025)
Jan Plecháč na své výstavě Vzhůru! v Uměleckoprůmyslovém muzeu. (20. února 2025)
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Řečnický pult prezidenta republiky se po desítkách let dočkal obnovy. Jeho podobu navrhl designér Jan Plecháč, kterého úkolem pověřil přímo Pražský hrad. U hned tří nově vytvořených pultů vsadil na minimalistický design a neotřelou inspiraci. Co na novince nejvíce ocenil přímo prezident Petr Pavel, prozradil Plecháč v rozhovoru pro iDNES.cz.

Proč jsou nové pulty hned tři a poslouží každý z nich jinému účelu?
Při různých státních ceremoniálech nestojí na Hradě u řečnického pultu jen hlava státu, ale mnohdy je tam přítomný i jiný státník. Ten také musí mít u čeho stát. Někdy mluví třeba také kancléř, a proto je potřeba mít pulty tři. Ačkoli nejčastěji bývá pult u většiny akcí přítomný jen jeden, je potřeba být připravený na veškeré situace.

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Když za mnou zástupci Hradu přišli s tím, že mám pulty vytvořit tři, asi by každého napadlo, že budu multiplikovat jeden a tentýž design. Ale mě napadlo každý pult udělat jiný, a to tak, aby dohromady tvořily celek, jenž má hlavu a patu.

Jak konkrétně jsou jednotlivé pulty vyzdobené?
Chtěl jsem do nich dostat otisk místa, na kterém se nacházejí. Proto jsem se podíval na jeho topografii a udělal jsem výsek vrstevnic vrcholu Opyš. Možná málokdo ví, co Opyš vlastně je, ale jedná se o vrchol, na němž hradní komplex stojí.

Centrální výsek vrstevnic jsem přidělil panu prezidentovi, na jeho pultu je také český lev. Korunu u lva jsem vyskládal pomocí střepů ze sklárny Moser, čímž jsem do projektu dal dotek tradice ručního sklářství. Líbilo se mi k té chladné formě pultu dodat takovou ručně dělanou „jemnůstku“.

Vrstevnice u pultu nalevo se sbíhají směrem k Petřínu a naopak u pultu napravo míří k Jelenímu příkopu a Strakově akademii. Každý z pultů má tedy jiný příběh, ale když pak stojí všechny vedle sebe, tvoří dohromady celek.

Jan Plecháč

Vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

V roce 2022 se stal kreativním ředitelem sklárny Moser. Pod jeho vedením dosáhla značka mnohých úspěchů, včetně trojnásobného vítězství na Czech Grand Design nebo ocenění od mezinárodní poroty a veřejnosti za instalaci UP na Designbloku v roce 2023.

Záměrně jste se tedy vyhnul dalším tradičním symbolům, jako je například česká lípa. Chtěl jste se tím vymanit ze zavedených postupů a předejít případnému kýči?
Ano. Chtěl jsem to udělat něčím silné. Normálně v sobě pulty nějaký extra příběh nemají, já se však snažím dělat věci právě se silným příběhem. Proto se mi líbilo, že i pan prezident a zástupci Hradu tento přístup ocenili. Jako hlavní materiál jsem zvolil hliník, který mi přišel dostatečně stabilní a neutrální, aby mohl být prezentovaný ve všech možných prostorách, kde ceremoniály probíhají – od Španělského sálu po Vladislavský. Hliník má zkrátka vhodně doplňovat ty občas hodně „upovídané“ interiéry Hradu.

Nakolik jste měl v realizaci projektu volnou ruku? Měl jste předem dané konkrétní požadavky?
Konkrétní požadavky tam byly. Například to, že se na pult musí vejít dva papíry velikosti A4 vedle sebe, nebo že tam musí být místo na vodu a na mikrofon. Ale co se týče celkového zpracování, to bylo zcela na mně. Já jsem na takový typ zadání zvyklý. Vyhovuje mi, když je mi ponechaná poměrně velká důvěra a otevřenost a nemusím si se zadavatelem vzájemně stavět žádné bariéry ani limity. A doufám, že jsem očekávání naplnil.

Co bylo na realizaci technicky nejtěžší?
Tím, že se pult často stěhuje ze sálu do sálu, bylo největší výzvou, jak tu formu udělat dostatečně noblesní a přitom transportovatelnou.

Už jste to naznačil, ale jaká byla reakce pana prezidenta?
Nejdříve jsem panu prezidentovi ukázal model, který jsem měl udělaný z papírové krabice, aby si mohl vyzkoušet zamýšlenou velikost pultu nebo posoudit, zda by mu něco jiného v návrhu nevyhovovalo více. Pak jsme mu ukázali vzorek vyfrézovaného hliníku a musím říct, že reagoval velmi pozitivně. A to jak na celý koncept, tak i na zpracování.

Nejvíce ho asi nadchlo to, že se do projektu snažíme vtisknout české sklářství, protože pro naši republiku je hrozně důležitá záležitost tuto tradici udržovat. Hrad ocenil i to, že jsou pulty opravdu charakteristické pro to dané místo, protože se budou používat pouze tam.

Takto vypadal dosavadní řečnický pult, který na Pražském hradě prezidentům sloužil od 90. let.

Jaká spolupráce s Hradem byla?
Spolupráce byla fantastická. Pan ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek mě pozval na iniciační schůzku a já jsem nevěděl, co mám očekávat. Ale musím říct, že z těch sympatií a energie jsem byl nadšený. S panem prezidentem nepracujete každý den, takže jsem ocenil i možnost přímo s ním konzultovat. A když za mnou přišel přímo do studia, tak to bylo strašně milé setkání.

Původní pulty sloužily od devadesátých let. Doufáte, že ty vaše vydrží ještě déle?
Já jsem je koncipoval tak, aby to bylo nějakým způsobem nadčasové a měly i správnou životnost. Když už pracujete s materiálem jako je hliník, tak chcete, aby ty pulty vydržely. Nechci říkat co možná nejdéle, ale rozhodně hodně dlouho. Vždycky se snažím cokoliv dělat tak, aby to esteticky i fyzicky nestárlo.

Na výstavě i 28. října

Mezi první příležitosti, kdy bude možné novinku spatřit, patří výstava Designblok. Ta se koná od 7. do 11. října 2026 v několika vybraných prostorech. Na pult se zájemci mohou přijít podívat konkrétně do prostoru Jízdárny Pražského hradu.

Pult z dílny Jana Plecháče se stane také svědkem letošního předávání státních vyznamenání, které se uskuteční ve Vladislavském sále Pražského hradu 28. října a diváci mohou ceremoniál sledovat u televizních obrazovek.

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